 

В сервисе Google Maps появилась навигация внутри помещений

01.04.2021, 5:34, Новости дня
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В компании Google сообщили, что после обновления сервиса Maps в нем появилась новая функция, обеспечивающая навигацию внутри помещений.

Работа сервиса обеспечивается при помощи искусственного интеллекта, говорят эксперты. Также используется технология дополненной реальности.

На сегодня воспользоваться новой функцией можно только в нескольких торговых центрах на территории США. Однако со временем в сервис будут добавляться данные о других крупных зданиях, в которых теоретически можно и заблудиться. Это, например, аэропорты, вокзалы, крупные административные здания. При помощи системы Live View можно будет получать подсказки о том, как легче добраться к тому или иному пункту.



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