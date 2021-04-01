Видео: В Карабахе нашли «Искандеры»

Агентство по разминированию Азербайджана сообщает, что в ходе войны за Нагорный Карабах применялись ракетные комплексы «Искандер». Ранее эту возможность опровергали и в Ереване, и в Баку. Однако российские эксперты подтверждают, что предъявленные агентством обломки могут принадлежать к этому типу оружия. Что из этого следует?

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Дмитрий Бавырин