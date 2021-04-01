В РФ отменяются коронавирусные льготы и изменяются правила сдачи экзамена на права

В РФ с 1 апреля отменят часть льгот, принятых в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, также вступят в силу изменения по сдаче экзамена на водительские права и выдаче таких прав и ряд других нововведений.

До 1 апреля у россиян оставалась возможность подать заявление на получение новогодних выплат в 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до восьми лет, большинство семей получило эти средства автоматически, пишет «Российская газета».

Заявление на выплату потребовалось только от тех, кто не обращался за детскими коронавирусными выплатами летом 2020 года, поскольку информация о них могла отсутствовать в базе Пенсионного фонда.

Также с 1 апреля перевод сотрудников от 65 лет на удаленку перестает быть обязательным, соответствующий режим работы становится рекомендательным. Перестанут действовать постановления правительства, регулирующие правила оформления больничных листов гражданам старше 65 лет.

Кроме того, в марте заканчивается срок упрощенной регистрации людей без работы, введенный в 2020 году в начале пандемии. Упрощенная регистрация позволяла регистрироваться в центрах занятости дистанционно и без сбора дополнительных документов.

Кроме того, с 1 апреля перестают действовать рекомендации ЦБ, которые облегчали положение заемщиков. Банки, согласно этим рекомендациям, должны были идти навстречу заемщикам и их заявлениям о реструктуризации долга, в том числе о переносе сроков платежей, снижении их размеров.

Отменяется и рекомендация о приостановке принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание.

Прекращает действие возможность пополнять наличными анонимные электронные кошельки, передает РИА «Новости». До 1 апреля пользователи могли пополнять наличными WebMoney, PayPal и VK Pay и некоторые виды проездных и карт школьников. С нового месяца это можно будет делать только с привязанного банковского счета.

Меняются правила сдачи экзамена на права и выдачи водительских удостоверений. Согласно новым правилам, в экзамене больше не будет «площадки», первоначальные навыки вождения будут проверяться сразу на дороге в условиях обычного движения.

Автолюбители также должны будут показать на дороге те элементы, которые ранее проверялись в ходе «площадки»: умение парковаться, разворачиваться в ограниченном пространстве, начинать движение на подъеме. Вместе с тем кандидаты в водители мотоцикла будут сдавать экзамены на прежних условиях.

Другое изменение – во время экзамена в машине смогут присутствовать наблюдатели общественных организаций и автошкол, в МВД считают, что это поможет повысить прозрачность экзамена и разрешить спорные ситуации.

Новый регламент описывает навыки, которые должны быть у кандидата в водители. Будущий водитель должен быть способен развернуться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом; проехать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, железнодорожные переезды, обогнать и опередить другие машины в трафике, а также перестроиться на дороге с двумя полосами и более.

Вносятся изменения в перечень нарушений, за которые предусмотрены штрафные баллы. Их поделили на группы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от влияния на безопасность движения. Грубые ошибки приводят к немедленному окончанию экзамена, в их числе – непристегнутый ремень безопасности и использование при движении телефона. Для положительной оценки водителю нужно в условиях реальной дороги получить не больше пяти штрафных баллов.

Несогласные с решением экзаменующих водители смогут подать жалобу, которую рассмотрит специальная комиссия. Она изучит аудио- и видеофиксацию. Эти файлы нужно хранить год со дня их регистрации и как минимум до окончания рассмотрения жалобы. При удовлетворении жалобы результаты экзамена отменяются, кандидат в водители может попробовать сдать экзамен вновь.

Другим новшеством регламента стала выдача прав с 16 лет. Для сдачи экзамена подросткам необходимо согласие одного из его законных представителей – родителей, усыновителей или попечителей. Также сдавать экзамен могут признанные полностью дееспособными несовершеннолетние граждане: вступившие в брак, работающие по трудовому договору или занимающиеся предпринимательством.

Кроме того, в следующем месяце на гаджеты, произведенные после 1 апреля, должны быть предустановлены российские приложения. В перечень программ входят: «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay (только Android), «Госуслуги», передает ТАСС.

Производители смогут предустанавливать приложения на носитель устройства, предложить предустановку в режиме «одного окна», когда пользователь сам выбирает нужное ему ПО.