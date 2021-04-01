Новые фитнес-браслеты Xiaomi Mi Smart Band 6 уже продают на территории Европы

Как стало известно, сразу же после официальной презентации китайская компания Xiaomi открыла европейские продажи нового фитнес-браслета Mi Smart Band 6.

Стоимость наручного гаджета на территории ЕС оставляет 45 евро. Напомним, что у версии браслета, предназначенного для Китая, цена составляла изначально 60 американских долларов. Однако европейский аналог лишен модуля NFC, что и могло стать причиной для снижения цены.

В данной модели фитнес-браслета размер экрана составляет 1,56 дюйма. Оформить циферблат можно по одной из 130 предложенных разработчиком тем. Браслет отслеживает около трех десятков режимов тренировок. Аккумулятор держит ровно две недели. Зарядка производится через магнитный адаптер.