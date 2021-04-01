Эксперты назвали верный способ определить, кто ворует Wi-Fi

О том, что трафик уходит на сторону, могут свидетельствовать как заметное снижение скорости домашнего Интернета, так и внезапные отключения. Также неожиданно увеличивается объем использованного трафика. Возможно, его уже вовсе не хватает, и оператор шлет писька о превышении лимита?

По словам Максима Данилина из центра «Инфосистемы Джет», все это происходит именно тогда, когда ваш Wi-Fi кто-то банально ворует. Но как найти этого злоумышленника?

Скорее всего, трафик тащит кто-то из соседей. Хороши бы знать, что сидит в Интернете в тот момент, когда ваш роутер активно мигает, а ваши собственные устройства отключены от Интернета. Чужие гаджеты можно найти в настройках роутера. Также можно воспользоваться специальным приложением для определения соседей по локальной сети.