Мнение: О резко погрустневшем Путине



Фото © Kremlin.ru.

На всех последних официальных и частных фотографиях нынешний российский президент Владимир №Путин удивляет одним. Что бы ни происходило вокруг него, кто бы ни был с ним рядом, в какой бы обстановке ни проводились съёмки – везде присутствует это…

Что уже даже немного напрягает.

И это – глаза, взгляд.

Они уже не производят впечатления глаз мороженой рыбы, как в начале президентской карьеры. Не стекленеют при взгляде в объектив. Не обдают привычным холодом.

Напротив – и глаза, и взгляд Владимира Путина стали очень человеческими. Мягкими, спокойными, умиротворёнными, где-то даже мудрыми… И очень-очень грустными. Какими не были никогда прежде.

Казалось бы, с чего вдруг?

Слухи о #здоровье оказались в очередной раз всего лишь слухами. Внутренняя #оппозиция расколота и подавлена, как никогда, а её потенциальный вождь надёжно упрятан в недра безжалостной пенитенциарной системы. Внешнее окружение, хотя и сохраняет привычную «враждебность», воздерживается от резких шагов. А сменивший в Белом доме нашего Дональда Трампа полностью не наш Джо #Байден пока не сделал ни единого агрессивного шага в адрес России, кроме, быть может, демонстративно микроскопических.

Да, он что-то невнятное промычал в одном из интервью и, кажется, приказал внести в санкционные списки пару-тройку чиновных сошек. Но с другой стороны, сходу продлил с Москвой договор о сокращении вооружений, взял решительную паузу в части введения «адских» санкций, давно уже подготовленных американским Конгрессом, и даже не стал добивать главный геополитический проект Кремля, известный как «Северный поток – 2». А меж тем прошло уже две трети символического стодневного срока.

Проще говоря, сейчас – как раз тот самый удивительный и редкий период спокойствия, когда можно выдохнуть и чисто по-человечески расслабиться, чтобы обрести силы перед новой битвой. Это не время грусти, это время спокойной сосредоточенности, какая бывает у спортсменов перед решающим таймом/выступлением/периодом/матчем. Или у солдат перед боем.

Вы наверняка видели такое на многочисленных архивных фото. Там каждый раз – взгляд, исполненный решимости и внутренней силы, немного отрешённый и вместе с тем до крайности собранный. Совсем не такой, как у Владимира Путина в последнее время.

Напротив, глаза президента России каждый раз смотрят так, словно бы он уже и не с нами. Будто бы уже где-то побывал, и всё понял, и загрустил от этого понимания, и готов уже проститься и простить. С высоты своего нового опыта, недоступного простым смертным. Пока недоступного…

Возможно, он действительно что-то знает – нечто такое, о чём люди даже из близкого окружения не догадываются или боятся догадаться. Наверняка не из медицинской области: мне приходилось видеть людей, которые узнавали смертельные диагнозы – они смотрят не так. Близко, но не так.

Так отчего вдруг загрустил Владимир #Путин?

Что такое он внезапно понял?

PS Для особо одарённых – заглавное фото не является иллюстрацией к сказанному, это просто один из недавних снимков в официальной обстановке, хотя и там намётанный глаз узрит…

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