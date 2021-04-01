Мнение: Письмо: “Абьюзивный нарцисс и конченный человек”

Сами разбирайте это письмо, друзья.

masa_gojira

Здравствуйте, Эволюция.

Мне 33, я безработный посредственный программист. Образования нет. Живу в Москве. Почти год не работаю. Выгорел на прошлом месте. Играю в компьютерные игры и сижу дома. Красивый. Выгляжу лет на 20, паспорт всегда просят и удивляются. Девушек и секса нет уже несколько лет. Деньги на жизнь были, удалось отложить перед тем как уволили, но уже закончились. Теперь живу на кредитку, поэтому начал искать работу.

И тут все как-то сразу стало хорошо: вернулся к спорту, читал книги по профессии, неделю искал работу, общался с HR’ами, прошёл несколько интервью, но офферов пока не получил. С 8-ми летним опытом я очень плох в своём деле.

И как только я начал искать работу одна знакомая из инета позвала меня в бар. Ну пятница вечер, всю неделю трудился, можно и отдохнуть. Позвал ее на стендап, много пили, потом ей надо было домой и она уехала, а я остался в баре пить и веселиться с какими-то ребятами. Это я люблю.

В баре я познакомился с К. Ей 25. Красивая, в пальто (мой фетиш) Немного полновата, но мне такие нравятся. Сам я довольно высокий, спортивный, плаваю и занимаюсь йогой, иногда, каждый день.

Она пьяная была и я тоже, но мы сошлись на интересе к философии и литературе – поговорили о Сократе и напару почитали Евгения Онегина

Странная была ситуация, она была с братом и его девушкой, и брат очень сильно ее защищал, говорил, что она замужем и не советует к ней лезть. Сама К. все отрицала и показывала, что кольца у неё нет. Мы чуть не подрались с братом, но уже было такое, что меня били в баре из-за девчонок, поэтому я побоялся развивать конфликт и пошёл к другой компании.

Позже, когда они уходили, я все же окликнул К. Она очень обрадовалась, сказала, что я молодец и все правильно делаю. Я взял ее телефон и написал в мессенджер.

Она ответила утром. Извинилась за поведение, мы немного пообщались, она позвала гулять, у меня было похмелье, так что я не пошёл. Она рассказала, что писатель, поступила в вышку, любит Достоевского и пишет книгу. Для книги она собирает образы. Попросила написать что-то про себя. Сказал ей, что абьюзивный нарцисс и конченный человек. Ей понравилось. На следующий день позвал гулять, она согласилась и мы гуляли по центру, она много рассказывала про себя и сказала, что расскажет все, потому что отношения строятся на искренности.

Меня заинтриговала история с мужем, брат клялся, что у нее он есть, а мужчинам я привык верить больше. И она рассказала, что муж есть, что они вместе с 16 лет и она рано вышла замуж – как только стало можно чтобы заниматься сексом. У неё очень православные родители и деваться было некуда – «Я родилась женой». Говорила, что ей не нужны романтические отношения. Я сказал, что не хочу быть одиноким.

Рассказывала что была в депрессии, ходит к психологу и я встретил ее в самом лучшем виде, когда она поняла себя и стала делать что ей хочется.

В конце прогулки я сильно измотался от ее историй и уехал домой. Очень было тяжело прощаться, едва глянул ей в глаза, было страшно. Она написала, извинялась, что вывалила на меня все это. Я ей скинул песню Порнофильмов в которой поётся «ведь страшней всего для меня как ни странно в двух океанах ясных глаз твоих тонуть».

—Объяснишь, почему именно эту песню отправил? Или это твоя любимая?

—Такое настроение

—Поняла тебя

На следующий день я полный сил снова позвал ее, написал, что хочу увидеть ее и еду к ней. Она сказала какое метро. Мы встретились в кафе у ее дома, пили чай и часа четыре разговаривали. К. мне очень понравилась. Сегодня она сидела ко мне лицом, а не боком как когда мы гуляли и смотрела в глаза. Она рассказывала про то как парни влюбляются в неё, приходят со стихами и цветами, но ей все это не нужно. Рассказал ей, что моя проблема в том, что я нравлюсь только замужним женщинам, у которых есть проблемы с мужьями. Она ответила, что у неё идеальный муж и нет с ним проблем. И вообще он знает где она и с кем, это он ее отпустил. Честно говоря, чувствовал себя грушей в спортзале по которой бьют и бьют, мнут и мнут, но игнорировал. Такая она классная.

В ответку на ее рассказы рассказал ей про девушку бывшего друга, которая недавно пьяная оказалась у меня дома в постели и с тех пор у меня не стало ни друга ни подруги.

Она рассказала, что работала всего 1 месяц в жизни, и что ей повезло. Она учитель математики по образованию. И у неё свой бизнес. У себя дома она оборудовала класс с партами и доской и занимается с детьми очно и заочно. Денег у неё хватает.

Говорили про друзей, близкие отношения. У меня их нет, и очень редко бывают, последний такой человек была та пьяная подруга с которой я на самом деле ничего не стал делать и тогда она ушла и вернулась к своему парню. (Другая история, я дебил, но у меня всегда так) К. на этом месте рассказа засияла. В основном я больше слушал.

Проводила меня до метро, я снова еле глянул ей в глаза и сказал спасибо.

Переписывались, кидал ей песни, показал свой Инстаграмм, ей очень понравилась одна треш фотка, я там сидя на кровати поджег подушку и прикуриваю от нее как от факела.

На следующий день мы снова пошли гулять. К. предложила сходить в винный бар. Мы выпили по бокалу и она сказала что теперь расскажет все. У неё счастливая семья и есть ребёнок, а вышла замуж по залёту из-за религиозных родителей. Дочке 5 лет. Показала свой Инстаграмм, там идеальные семенные отношения, у неё очень красивый дом, который она дизайнила сама, а она очень красивая и любящая жена.

Не стал подписываться и даже заходить туда ещё раз.

Собрал все свои силы и протянул ей руку. Она взяла ее и сказала, что никогда раньше мужчин за руку не брала. Так мы просидели ещё пару часов.

Потом вышли взяли кофе и сели на лавочке, я обнял ее и сказал, что хочу поцеловать. Она говорила, что никогда не целовалась и ничего не знает. Что всю жизнь была женой. Я что-то ей рассказывал, говорил что да, сейчас момент не тот, но она перебила «поцелуй меня». Мы провели так ещё несколько часов. До двух ночи стояли у ее подъезда. Я не хотел ее отпускать, там муж, которому она должна была рассказать все что случилось. У неё такое отношение, только искренность в семье. Я переживал за неё и не отпускал.

Через час она написала, что все рассказала В. и он счастлив за неё. Супер странно. Тут мне захотелось познакомиться с ним, что за человек вообще, сказал ей об этом. Муж поржал: «первый кто не зассал». Она говорила, что раньше ревновал ее, но вообще у него есть потенциал к свободным отношениям.

На следующий день мы снова встретились и до трёх утра сидели в кальянной. Мы просто разговаривали, не целовались, она весь вечер лежала на моем плече. А в конце сказала, что хорошо, что я не лез целоваться. Она обсуждала меня с подругой и та ей сказала, что мужикам одно нужно и я тебя не знаю. А ей приятно просто общаться. И ещё у неё немного болит в груди когда я ее целую, но она привыкает.

Разъехались по домам и на следующий день снова встретились в центре. Я купил ей одну белую розу Soul. Не знал как отреагирует, скорее ей было тяжело от неё, мы зашли в цветочный и она показала цветы которые ей нравятся – мелкие розочки Эустомы.

Гуляли, обнимались, зашли в шоколадницу, ели из одной тарелки и там я увидел этот взгляд. Я ей его уже показывал, но у неё не видел, такой взгляд глупой не слезающей с лица улыбки когда ты просто счастлив, ты пьяный, ничего не понимаешь и не видишь ближе 15 сантиметров, хотя пьёшь только чай.

Когда уходили, я сказал, что розу можешь забыть в кафе, я не обижусь, она аккуратно положила ее на подоконник.

А приехав домой скинула фотку, что муж ее встретил с букетом белых роз. Боль.

Это было вчера, а сегодня у неё был выходной, но это день с семьей.

И я поплыл.

Скинула почитать свою книгу. Там про ее поиски себя и кого-то. Мне было тяжело читать ее приключения, которые она искала себе последние дни до нашей встречи по барам в Питере.

—Дочитал?

—Прожил

—Ты очень чувствуешь меня

Переписывались и перекидывались голосовыми лежа в ванной. Но я понимаю, что я никто и ничего не могу ей дать, у неё все есть, куча друзей, интересов, ее дедушки – чиновники про которых есть статьи в Википедии. Училась в МГУ, два музыкальных образования. Она такая классная.

Но у неё муж, он там с ней и тут у него 1000 очков вперёд.

Она попрощалась, сказала спокойной ночи, но я написал ей что она нужна мне, она сказала, что ей приятно и заверила что сейчас со мной, но надо дочь рано в садик вести.

Я стал с ней общаться слишком фамильярно. Не пытаюсь удивить. Расслабился. Начал косячить.

Договорились встретиться завтра, но сейчас я очень плох. Я забросил поиски работы, чтение книг, только спорт немного держит и то сегодня бассейн был закрыт.

Я проиграл. Не знаю, войну или битву. Я чувствую, что не тяну.

Я понимаю, что нужно проявить волю и вернуть локус себе. Заняться насущными проблемами, найти работу. Но она чертов Гений, какой же кайф быть с ней.

По факту она искала кого-то кто хочет говорить с ней о литературе, психологии экзистенциализма и может что-то ещё, романтики.

Еще я ей не верю, не могу поверить, что она все рассказывает мужу как есть и он, типа, одобряет. Есть азарт побороться с ним, хочу ее у себя дома, но кажется рано. Это опасная мысль? До сегодня я об обладании не думал. Кажется и фокус слетел?

Что делать дальше для сближения? Заняться собой, притормозить, дать себе и ей время? У неё много идей на перспективу: выставка Моне, концерт Вивальди, Оранжерея в ботаническом саду и тд. В ее отношениях с мужем они год не целовались. Может не торопиться? Или наоборот быстрее заманить домой, посмотри мои рисунки, давай приготовим поужинать, вот тут у меня бутылка белого вина и твои любимые свечи из Zara Home и может что-то будет? У меня нет хорошего опыта с замужними женщинами. А незамужняя была одна, читала ваш блог и потом ушла, потому что не предложил жениться.

Очень страшно все разрушить и хочется, чтобы это не кончалось.

Спасибо.