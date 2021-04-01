 

«Кони-люди какие-то и вообще какой-то бред»

01.04.2021, 3:54, Разное
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала песню Манижи «Русская женщина».

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева на заседании Совфеда поставила вопрос об отборе песен на Евровидение. Трансляция заседания велась на YouTube-канале верхней палаты парламента.

«Очевидно, что Евровидение превратился в конкурс, как бы по мягче сказать, для людей с необычной внешностью и некими пристрастиями. Людям с хорошими вокальными данными и песнями, наполненными смыслами, туда уже дорога практически закрыта», — утверждает Афанасьева.

Ранее в ходе первого за 10 лет национального отбора, который прошел в эфире «Первого канала», в результате зрительского голосования представителем РФ на «Евровидении-2021» выбрали певицу Манижу, она поедет на конкурс с песней «Russian Woman».

Член Совфеда Афанасьева заявила, что эта песня «всех удивила»: «В регионах, откровенно скажу, удивлению предела нет: присутсвует недовольство и непонимание, что за такой троллизм в отношении наших российских женщин».

Афанасьева считает, что в песне отсутствует смысл и что это «набор фраз незрелой 30-летней девушки с личными какими-то нерешенными проблемами, которая сама не знает, что хочет». Сенатор предложила использовать в песне вместо слова «русская» прилагательное «недозрелая», так как, по ее мнению, образ женщины в песне не показывает «истинную русскую душу» и не соответствует «традиционным ценностям».

Матвиенко в ответ заявила, что все же рекомендует ознакомиться с песеней Манижи:

«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Ну, это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?»

Телефонное голосование в эфире «Первого канала» прошло в начале марта. Конкурентами Манижи стали участник проекта «Голос» Антон Беляев и его группа Therr Maitz с песней The Future Is Bright («Светлое будущее») и дуэт «2Маши» (Мария Зайцева и Мария Шейх) с композицией Bitter Words («Едкие слова»). Манижа Сангин — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в соцсетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.

Источник: Новая газета



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