 

Утечку воздуха на МКС связали с кораблями США и Европы

01.04.2021, 3:50, Новости дня
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К утечке воздуха в модуле «Звезда» могло привести использование кораблей США и Европы для управления ориентацией МКС, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Как рассказал источник РИА «Новости», эксперты рассматривают такой вариант среди «причин появления негерметичности корпуса». Не исключается, что «нерасчетные мощные нагрузки» возникали «при управлении ориентацией МКС американским шаттлом или европейским грузовым кораблем ATV». Источник сообщил, что «утечка воздуха может идти через герметичные вводы» – «места, где кабели или трубопроводы выходят через корпус на внешнюю поверхность модуля».

В 2008–2015 годах на МКС побывали пять кораблей ATV, они стыковались к «Звезде». С помощью ATV управляли ориентацией МКС в пространстве и корректировали орбиту. До 2011 года для этого также использовались шаттлы США.

Напомним, причина появления трещин в промежуточной камере модуля «Звезда» пока не известна. Впервые о потере воздуха в этом месте стало известно еще в 2019 году. Судя по всему, в 2020 году проблема просто усилилась. Предполагаются самые разные варианты возникновения этой трещины, от усталости металла до удара во время стыковки.



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