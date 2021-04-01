Россияне выбрали любимых юмористов

Любимыми юмористами россиян оказались Евгений Петросян и Михаил Задорнов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Петросяна и Задорнова назвали по 15% респондентов, 12% выбрали Павла Волю, по 7% голосов набрали Гарик Харламов и Максим Галкин. 14% опрошенных заявили, что у них нет любимого комика, 16% затруднились ответить. Еще 32% назвали других юмористов, передает РИА «Новости».

Среди юмористических передач лидирует Comedy Club (17%), второе место занимает шоу «Уральские пельмени» (10%), третье – Stand Up или женский Stand Up (8%). 44% заявили, что не смотрят такие шоу. При этом самый популярный интернет-ресурс для просмотра юмористических передач – YouTube (81%), следом идут Instagram (25%) и TikTok (21%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» состоялся 28 марта, в нем участвовало 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в форме телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.