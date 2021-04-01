 

США ознакомились с заявлениями Киева о российских войсках у границ Украины

01.04.2021, 3:50, Новости дня
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Вашингтон ознакомился с заявлениями представителей армии Украины о том, что РФ якобы наращивает военное присутствие у границ, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, США обсуждают «озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с союзниками по НАТО», передает РИА «Новости».

Кирби сказал, что разговор глав Генштабов США и РФ мог касаться «этого вопроса и этих опасений». США «обратились к России», чтобы «получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит». Однако Кирби оказался «не готов представить больше подробностей», передает ТАСС.

Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с начальником Генштаба ВС РФ – первым замминистра обороны страны генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком. В Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что РФ якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.



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