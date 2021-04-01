 

Опубликованы данные о новых смартфонах Galaxy M42 5G

01.04.2021, 3:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как свидетельствуют источники из Samsung, новая модель смартфона Galaxy M42 5G выйдет с процессорами Snapdragon 750G. Также в сеть просочилась информация, что южнокорейская компания в ближайшее время проведет официальную презентацию данного гаджета.

Новая модель смартфона уже зарегистрирована в базе бенчмарка Geekbench. По имеющимся данным, устройство получит объем оперативной памяти в 4 Гб, а на флэш-модуль поместится до 128 Гб.

Работа Galaxy M42 5G будет обеспечена операционной системой Android 11. Емкость батареи составит 6000 мАч. Размер диагонали экрана – 6,6 дюйма. При помощи основной камеры можно будет делать снимки с разрешением 64 Мп, селфи-камера обеспечит 20 Мп. Мобильный гаджет уже получит ряд сертификатов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Роспотребнадзор посоветовал оставить на удаленке сотрудников из группы риска

01.04 / Полиция взяла Познера под охрану в Тбилиси

04.03 / Сотрудника госдепа сняли с должности за оскорбление Байдена

09.07 / Президенты США и Мексики подписали совместную декларацию о сотрудничестве

08.03 / “Собчак лает, катафалк идет”, “Много смешных шуток про Барак и Обаму”. Собчак назначила встречу Гордону

23.07 / Опубликованы фото нового кроссовера Toyota Yaris Cross

25.08 / N-TV – в Граце задержали подозреваемого в нападении на главу еврейской общины

26.01 / Гонка со временем – российская «Фортуна» спешит достроить последний отрезок «Северного потока — 2»

03.08 / Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Украине немного снизился

24.03 / Insider – послания союзникам и противникам — американские бомбардировщики летают всё чаще, но без особого эффекта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)