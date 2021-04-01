Опубликованы данные о новых смартфонах Galaxy M42 5G

Как свидетельствуют источники из Samsung, новая модель смартфона Galaxy M42 5G выйдет с процессорами Snapdragon 750G. Также в сеть просочилась информация, что южнокорейская компания в ближайшее время проведет официальную презентацию данного гаджета.

Новая модель смартфона уже зарегистрирована в базе бенчмарка Geekbench. По имеющимся данным, устройство получит объем оперативной памяти в 4 Гб, а на флэш-модуль поместится до 128 Гб.

Работа Galaxy M42 5G будет обеспечена операционной системой Android 11. Емкость батареи составит 6000 мАч. Размер диагонали экрана – 6,6 дюйма. При помощи основной камеры можно будет делать снимки с разрешением 64 Мп, селфи-камера обеспечит 20 Мп. Мобильный гаджет уже получит ряд сертификатов.