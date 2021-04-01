В Xiaomi представили модель робота-пылесоса нового поколения

Как утверждают эксперты, новая модель робота-пылесоса Xiaomi станет самой высокотехнологичной среди существующих аналогов. Фактически это устройство нового поколения, говорят специалисты.

Также аналитики напоминают, что роботы-пылесосы являются самыми востребованными на потребительском рынке Китая устройствами для умного дома.

Новая модель такого робота Xiaomi Mijia Pro получит «бинокулярное зрение», благодаря которому машина будет распознавать любые предметы в помещениях, попадающиеся на ее пути. Кроме того, пылесос не только сможет удалять пыль с поверхностей, но и проводить влажную уборку.