 

В Xiaomi представили модель робота-пылесоса нового поколения

01.04.2021, 3:44, Новости дня
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Как утверждают эксперты, новая модель робота-пылесоса Xiaomi станет самой высокотехнологичной среди существующих аналогов. Фактически это устройство нового поколения, говорят специалисты.

Также аналитики напоминают, что роботы-пылесосы являются самыми востребованными на потребительском рынке Китая устройствами для умного дома.

Новая модель такого робота Xiaomi Mijia Pro получит «бинокулярное зрение», благодаря которому машина будет распознавать любые предметы в помещениях, попадающиеся на ее пути. Кроме того, пылесос не только сможет удалять пыль с поверхностей, но и проводить влажную уборку.



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