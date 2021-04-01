Цены не сахар. Собкоры «Новой» изучили чеки в регионах страны

Рост цен на продукты не может остановить даже президент. Реальность — хуже данных Росстата: с начала года все стало дороже на 20–30%.

Россияне стремительно перестают быть обществом потребления. Потому что потреблять становится все дороже.

Еще 9 декабря прошлого года президент Владимир Путин потребовал от правительства РФ «в течение недели» принять меры для прекращения роста цен в магазинах. «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты. Куда, куда вы смотрите-то? Сахарный песок — почему цены выросли на 71,5%? А подсолнечное масло — на 23,8%? Макаронные изделия — на 10,5%. Как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе, где говорили: "В СССР есть все. Только не всем хватает". Решить в течение недели!».

Однако прошла неделя, прошло и три месяца, и вот управления Росстата в регионах публикуют вполне официальные отчеты, согласно которым цены продолжают расти. Да еще как расти — опережающими темпами. Продуктовая инфляция в РФ в январе 2021 года составила 8,2% — в 7,5 раза больше, чем в странах Европейского союза, где цены на продукты выросли всего на 1,1%.

Корреспонденты «Новой» отправились в магазины и зафиксировали два момента: Правительство с задачей не справилось. Реальность — даже хуже, чем данные Росстата.

МОСКВА

Дешевле не будет. Ритейлеры сомневается в возможности снижения цен: это невыгодно поставщикам

Суббота, 27 марта. Выходной, но в «Пятерочке» немноголюдно. Подхожу к витрине с птицей: куриная грудка по сравнению с декабрем прошлого года подорожала на целых 40 рублей — 339 рублей вместо 299. Росстат признает: курятина — лидер по удорожанию. По официальной информации, она «взлетела» в цене на 8,1%, но из ценника следует, что даже выше — на 13,3%.

Кладу лоток обратно. Продавец тактично отводит взгляд.

1 марта Федеральная антимонопольная служба приступила к проверке производителей куриного мяса и яиц: обоснованно ли повышение цен? Хорошо бы еще проверили и другие продукты.

Молоко и сметана по сравнению с декабрем прошлого года стали дороже на 5–10 рублей. Продавец рассказывает: «Покупательская способность зависит от месторасположения. У нас небогатый район. В основном покупают то, что подешевле. По акциям. Акций стало больше, но и цены заметно подросли».

В соседнем магазине «Дикси» цены тоже выросли. Овсяные хлопья, которые в декабре стоили 70 рублей, сегодня стоят 84 рубля 90 копеек (рост на 21%). Котлеты выросли в цене на 10 рублей — со 169,9 рубля до 179,9 рубля (рост на 5,9%). Подсолнечное масло подорожало на 20,8%: со 119,9 рубля до 144,9 рубля.

Чтобы поддерживать покупательский спрос, магазин начал чередовать акции на товары одной ценовой категории. При этом продавцы подчеркивают, что самые дешевые продукты, такие как макароны за 15 рублей, тушенку за те же 15, молоко за 30 и хлеб за 14, — берут пока немногие. В основном радикально сэкономить на продуктах пытаются рабочие с ближайшей стройки.

Сотрудники магазинов сомневаются в возможности снижения цен в этом году: говорят, это невыгодно поставщикам.

Кристина Кондрашкова, для «Новой»

Инфографика: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

САНКТ–ПЕТЕРБУРГ

Яйца учат курицу. Мартовское подорожание социально значимых продуктов — не последнее. Нового скачка цен ждут уже в апреле

Сахар с прилавков петербургских магазинов исчез всего на три-четыре дня в середине марта. По словам руководителей гипермаркетов самых популярных в городе торговых сетей («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Магнит», «Дикси», «Лента»), петербуржцы пару недель назад действительно проявили повышенный интерес к этому товару. Однако сахар довольно быстро завезли, причем в объемах, полностью покрывающих запросы потребителей. Только если исчез сладкий продукт в магазинах с ценниками от 31 до 37 рублей за килограмм, то вновь лег на полки уже по 46–50 рублей за килограмм.

Растительное масло из продажи в Петербурге не пропадало вовсе, что не помешало ему тоже резко увеличиться в стоимости: со 120–130 рублей за литр в середине марта до 150–170 рублей к сегодняшнему дню. Подорожание сахара и подсолнечного масла петербургские ретейлеры объяснили резким ростом закупочных цен на эти продукты. «Подскочили примерно на 30%, не дожидаясь истечения соглашений об их заморозке», — прокомментировали «Новой» в петербургском представительстве X5 Retail Group. «По согласованным ценам сахар и растительное масло производители не продавали. Ссылались на разные причины, например, на то, что производственная линия находится на профилактике и т.п.», — рассказали «Новой» в сети «Реалъ».

В марте же ощутимо выросли в цене яйца (с 70–75 до 100–115 руб. за десяток) и куриное мясо (со 175–200 до 240–255 руб. за килограмм). Поставщики еще в январе пугали потребителей скорым повышением отпускных цен на говядину и свинину, тем не менее в торговых сетях с начала года они держатся на одном уровне: говядина — от 470 до 560 руб. за кг, свинина — от 270 до 350 руб. На продуктовых рынках Северной столицы к мясу подступиться страшнее: кура — от 280 руб., свинина — от 360, говядина — от 500.

К удивлению покупателей, за последнюю неделю стали дороже картофель (на 3,2%, по данным Росстата) — по 60–80 руб. за кг и морковь (на 2,6%, по данным статистов) — по 45–55 руб. за кг. Но немного подешевели огурцы (на 5,3%) — по 130 руб. за кг и помидоры (на 1,1%) — по 270 руб. за кг.

В целом, по оценкам Росстата, за последний месяц продукты питания в Петербурге стали стоить больше на 8,2%. Однако у большинства петербургских ретейлеров крепка уверенность в том, что мартовское подорожание социально значимых продовольственных товаров — не последнее. Они не исключают ближайшего скачка цен уже в апреле.

По мнению экономистов, опрошенных «Новой», результаты последнего регулирования цен еще раз доказали, что вмешательство государства не способно уничтожить рыночные причины подорожания. «Минэкономразвития и Минсельхоз «успокаивают» население тем, что все цены могут вырасти лишь в рамках инфляции, но игнорируют при этом, что сама инфляция давно уже вышла за рамки прогнозируемой», — отмечают эксперты.

«Я не сторонник регулирования цен на продукты питания, потому что искусственное сдерживание, по опыту наблюдений, всегда вызывает проблемы и напряженность. Регулируя цены, государство закрепляет эти самые повышения. Сегодня важнее всего снять некий потребительский ажиотаж, а затем по мере возможности отказываться от регулирования», — считает главный аналитик Института современного развития Никита Масленников.

Петербургские ретейлеры пока воздерживаются от прогнозов о том, как будут вести себя цены на социально значимые продукты питания после их официальной «разморозки».

Нина Петлянова, «Новая»

Фото: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Картошка на масле. По данными Ростовского отделения Росстата, с января по февраль продукты питания в области подорожали на 2,2%, в марте рост продолжился

Если сравнить ежемесячные отчеты Департамента потребительского рынка и услуг Ростовской области, то за год больше всего в регионе подорожал сахар: в марте прошлого года он стоил 27 рублей, сейчас продается по 48 рублей, рост составил 77%. Следом за сахаром рекорд показала гречневая крупа — за год она подорожала на 41% и сейчас обходится ростовским покупателям в среднем по 78 рублей за кг. Замыкает тройку лидеров еще один продукт, цену на который в конце прошлого года предложил отрегулировать президент страны Владимир Путин — подсолнечное масло: год назад в Ростовской области литр масла стоил 96 рублей, сейчас — не менее 126. Примечательно, что такого роста цены не было очень давно, например, в марте 2019 года подсолнечное масло стоило 95 рублей.

Килограмм картошки в Ростовской области сейчас стоит 30 рублей, это на 30% дороже прошлогоднего показателя в этот период времени. Существенно подорожали яйца: Департамент потребительского рынка и услуг утверждает, что средняя цена за десяток — 79 рублей (год назад в это время они стоили 62 рубля), хотя в магазинах областного центра с трудом удается обнаружить яйцо дешевле 85 рублей за десяток.

Цены на мясо изменились незначительно: говядина за год подорожала на 2 рубля (347 руб. за кг), свинина на 17 руб. (268 рублей за кг).Отдельного внимания заслуживает рыба: чиновники настаивают, что килограмм замороженной неразделанной рыбы в Ростовской области сейчас стоит 178 рублей (год назад — 163 руб., рост почти 10%), но самый дешевый минтай в магазинах города трудно найти по цене ниже 220 рублей.

Что касается цен на сезонную продукцию, то она в Ростовской оласти больше всего подвержена колебаниям. Если в середине зимы свежие огурцы в крупных торговых сетях продавались в среднем по 200 рублей за кило, то сейчас продукцию парниковых хозяйств на рынках можно найти по 160–170 рублей.

Елена Романова, «Новая»

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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