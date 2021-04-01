 

Мнение: Операция “Манкурты”

01.04.2021, 2:58, Разное
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Белорусское ТВ выпустило фильм с разоблачениями белорусской оппозиции на основе материалов КГБ Белоруссии.
Есть достаточно интересные моменты и оперативные записи. Не то, чтобы этот фильм давал что-то новое в плане представлений о белорусской оппозиции и тех глубинах дна, которые она пробивает, но смотреть было достаточно интересно в плане небольших, но показательных деталей о связях с иностранными спецслужбами. Среди манкуртов оказался и один подполковник КГБ, которого пытались вывезти с территории Белоруссии.

Источник: Colonel Cassad



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