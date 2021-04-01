Мнение: Операция “Манкурты”

Белорусское ТВ выпустило фильм с разоблачениями белорусской оппозиции на основе материалов КГБ Белоруссии.

Есть достаточно интересные моменты и оперативные записи. Не то, чтобы этот фильм давал что-то новое в плане представлений о белорусской оппозиции и тех глубинах дна, которые она пробивает, но смотреть было достаточно интересно в плане небольших, но показательных деталей о связях с иностранными спецслужбами. Среди манкуртов оказался и один подполковник КГБ, которого пытались вывезти с территории Белоруссии.

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