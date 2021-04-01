 

В Киеве объявили о введении жесткого карантина

01.04.2021, 2:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мэр Киева Виталий Кличко ввел в украинской столице жесткий карантин, который будет действовать как минимум с 5 по 16 апреля, заявив, что у властей «нет другого выбора».

«Киев вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день!» – написал он в своем Telegram-канале.

С понедельника, 5 апреля, в Киеве закрываются все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам исключительно для перевозок работников жизненно важных предприятий.

Руководители должны перевести сотрудников на дистанционный формат работы или предоставить им отпуска. Предприятия общественного питания смогут работать навынос или доставку, а продуктовые ярмарки закрываются с 1 апреля.

«Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями и гражданами. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля. Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий», – написал Кличко.

Минздрав Украины ранее сообщал, что Киев и 12 областей Украины находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19, стране грозит локдаун. Глава ведомства Максим Степанов заявил, что карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / Bloomberg – от приписываемой России кибератаки пострадали как минимум 200 организаций

30.12 / В США выявили заражение мутировавшим штаммом коронавируса из Британии

02.09 / Израиль и ОАЭ подписали первое соглашение в сфере финансов и инвестиций

14.10 / Минздрав Украины дал рекомендации, как избежать заражения COVID-19 во время голосования на выборах

11.07 / Вернуть альянс Европы и России — историческая и геополитическая необходимость

25.06 / Дело Гандзюк. Офис генпрокурора сообщил о завершении досудебного следствия в отношении Левина и Мангера

13.10 / В Москве нашли тело 14-летнего подростка после конфликта со сверстником

19.11 / Бразильский президент опубликовал похвалу Путина в свой адрес

19.01 / ООН лишила права голоса ряд стран, включая Иран

08.12 / Бутусов о предложении Минобороны: Я готов навести порядок в министерстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)