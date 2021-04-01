Названа возможная причина пожара в доме стрелка из Мытищ

Пожар в частном коттедже в подмосковных Мытищах, из которого мужчина стрелял по силовикам, мог произойти из-за гранаты или взрывного устройства, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Он сообщил, что «по всей видимости, либо сработало взрывное устройство, либо сработала эта граната, которую он закидывал». Грибакин отметил, что «не применялась никакая артиллерия, ни тяжелые гранатометы». Использовались «светошумовые устройства, чтобы отвлечь его внимание». «По одной из версий, сработала либо граната, либо взрывное устройство, которое находилось у него, в том числе, на чердаке», – приводит слова Грибакина РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Грибакин сказал, что в силовиков бросили около 20 гранат или взрывных устройств, в доме был обнаружен значительный арсенал. «Действия росгвардейцев, наверное, мне как сотруднику некорректно (оценивать), я знаю, что многие эксперты оценили положительно», – сказал он, добавив, что, исходя «из своего опыта», оценивает операцию как «профессиональную».

Комментируя «сроки и время ее проведения», Грибакин заявил, что «не важно, сколько она идет времени – молниеносное ее проведение, либо быстрое требуется только в случае, если есть подтвержденная информация о том, что пострадали люди, есть заложники, которым угрожает реальная опасность», «раненые, погибшие или люди, которым срочно нужна медицинская помощь». В Мытищах такой ситуации не было. Проводилась эвакуация жителей соседних домов. Кроме того, не исключали, что стрелок сложит оружие, в переговорах с ним участвовали его близкие люди и сын.

«Хорошо упрекать, сидя в кабинете и глядя в окно, как говорят у нас, но тяжело быть на месте. Сотрудники сделали все, чтобы не пострадали гражданские люди, в том числе и чтобы не пострадали другие люди», – сказал он, подчеркнув, что единственный пострадавший боец Росгвардии – майор, «опытный офицер» – находится в госпитале Росгвардии и идет на поправку, самочувствие у него удовлетворительное, «буквально на днях он будет выписан из медучреждения».

Напомним, в подмосковном поселке Новые Вешки местный житель Владимир Барданов устроил стрельбу по правоохранителям. Источник сообщал, что Барданов мог быть участником преступной группировки, торгующей оружием. В ходе длившейся более девяти часов спецоперации ранение получил один сотрудник Росгвардии. К вечеру в доме произошли два пожара. Барданов отказался сдаться и остался в горящем помещении, позже было найдено его обгоревшее тело. В доме нашли крупный арсенал оружия.