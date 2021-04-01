В РФ запущена виртуальная платформа для учителей и школьников

В РФ начата реализация проекта «Сферум», в рамках которого Ростелеком совместно с Mail.ru создали платформу специально для школьников и их учителей.

Как пояснили разработчики, основной задачей новой платформы является создание наиболее удобных условия для общения в режиме онлайн учителей со своими учениками, а также с их родителями.

Доступ к платформе обеспечивает специальное приложение, которое работает на операционных системах iOS и Android. Также для входа можно использовать аккаунт во «ВКонтакте». По словам специалистов, на данной платформе одновременно могут принимать участие в конференциях до ста человек. Перед запуском платформу протестировали на базе нескольких российских школ.