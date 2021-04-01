Компания «Яндекс» просит Samsung не превращать ее приложения в неудаляемые

Ранее мы сообщали о том, что с первого числа на территории РФ все импортные смартфоны и прочие электронные устройства должны продаваться с российским программным обеспечением. Южнокорейский Samsung одним из первых начал выполнять эту норму. Но уже с первых шагов проявились проблемы.

«Яндекс», приложения которого также входят в список обязательных, просит южнокорейскую компанию не устанавливать его программы как неудаляемые.

Представители «Яндекса» напоминают, что закон предполагает просто установить приложения перед продажей, но никто не требует делать их неудаляемыми. Какой софт хранить на своих устройствах, люди могут решать самостоятельно, настаивают российские эксперты.