“Тут Армагеддон”. В заповеднике “Аскания-Нова” и рядом с ним снова массово погибли краснокнижные птицы

Полиция Херсонской области 31 марта открыла еще одно уголовное производство по факту гибели краснокнижных птиц в заповеднике “Аскания-Нова”. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Сообщается, что в заповеднике был обнаружен 61 погибший серый журавль. Полицейские готовят несколько погибших птиц для отправки на экспертизу.

Директор заповедника Виктор Гавриленко рассказал изданию “Укринформ”, что на территории Каховского района, примерно в 25 км от заповедника, обнаружили еще более 130 погибших краснокнижных птиц.

“Я сейчас в Каховском районе в окрестностях поселка Слиненко, Зеленопольская община, перед нами журавль, он медленно уходит от нас, умирая, а еще масса трупов… Здесь Армагеддон”, – сказал Гавриленко. Он также отправил изданию фотографии погибших птиц.

По его словам, 29 марта в Каховском районе сотрудники заповедника насчитали 106 мертвых журавлей и 27 огарей, на место вызвали полицию, Госпродпотребслужбу, экоинспекцию. Также нашли мертвых зайцев.

Гавриленко заявляет, что фермеры продолжают разбрасывать яд на полях, несмотря на введенные ограничительные меры, и удивляется, что такие поля не находят контролирующие органы.

С начала года сообщалось уже о нескольких случаях гибели краснокнижных птиц в Херсонской области. Первый такой случай произошел 10 января, тогда сообщалось о смерти 185 серых журавлей в заповеднике, позже число погибших птиц выросло до 208.

От руководства заповедника в полицию поступило 13 обращений об обнаружении мертвых птиц разных видов, в том числе, занесенных в Красную книгу Украины. Следователи Чаплинского отделения полиции расследуют шесть уголовных производств по фактам гибели краснокнижных птиц. Сейчас все производства объединены в одно, предусмотренное ч.2 ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель).

Экоинспекция выяснила, что птицы съели отравленные зерна пшеницы, которые разбросали на соседних с заповедником полях, – так аграрии борются с нашествием грызунов. В образцах патологоанатомического материала погибших птиц выявили яд бродифакум.

22 марта региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на три недели запретила аграриям применение в зоне, прилегающей к заповеднику, средств с действующим веществом бродифакум.

В Госпотребслужбе отмечали, что использование этого яда легально, просто так совпало, что в связи с погодными условиями увеличилась численность мышевидных грызунов, с которыми борются аграрии, а птицы ели потравленных мышей и зерно, в свою очередь, съели птицы. Предполагалось, что использование препарата будет ограничено на срок, за который птицы мигрируют, а потом сельхозпроизводители смогут снова применять препарат

По данным Красной книги, в Украине сейчас насчитывается от 500–600 до 700–850 пар серых журавлей, они относятся к категории “Редкостные”. Этот вид птиц был внесен в Красную книгу Украины в 1994 году. Среди причин, по которым их численность начала уменьшаться, – фактор беспокойства на гнездовании, снижение уровня воды в гнездовых биотопах, что делает гнезда доступными для хищников, браконьерство, столкновения с электролиниями, использование пестицидов.

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