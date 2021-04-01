 

УЕФА разрешил проведение пяти замен в матчах Евро 2020

01.04.2021, 2:00, Новости дня
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Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций на заседании 31 марта принял решение разрешить делать пять замен в матчах чемпионата Европы 2020. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Правило также распространяется на финальный турнир Лиги наций 2021 года и на стыковые матчи за право остаться в Лиге С в марте 2022 года.

“Поскольку пандемия COVID-19 по-прежнему влияет на национальные и международный футбольные календари и причины для использования правила пяти замен остаются актуальными, а также поскольку правило уже действует в отборочных матчах чемпионата мира… принято решение продлить действие данной поправки”, – говорится в сообщении.

УЕФА также изменил правила допуска зрителей на матчи под своей эгидой, разрешив местным органам власти самостоятельно принимать решения о заполняемости трибун болельщиками.

При этом чтобы минимизировать связанные с COVID-19 риски, футбольный союз предложил оставить в силе запрет болельщикам приезжать на гостевые матчи в турнирах УЕФА, за исключением финалов в мае 2021 года (по ним решение, вероятно, буде отдельно).

Как сообщает сайт УЕФА, матчи Евро 2020 пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. На турнире сыграет и национальная сборная Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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