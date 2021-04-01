В Хмельницкой области женщина прыгнула в 17-метровый колодец за упавшим ребенком. Мать и девочка остались живы

30 марта жительница пгт Летичев Хмельницкой области прыгнула в 17-метровый колодец за упавшей туда пятилетней дочерью. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

Прибыв по вызову, сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций с помощью спасательной веревки спустились в колодец, откуда сначала достали девочку и передали ее медикам, а дальше вытащили женщину.

В результате происшествия ребенок получил перелом ноги, его мать не пострадала.

По словам женщины, девочка случайно упала в аварийный колодец, увидев инцидент, она бросилась за ребенком.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3858300520923277

—