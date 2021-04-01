В Хмельницкой области женщина прыгнула в 17-метровый колодец за упавшим ребенком. Мать и девочка остались живы
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30 марта жительница пгт Летичев Хмельницкой области прыгнула в 17-метровый колодец за упавшей туда пятилетней дочерью. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.
Прибыв по вызову, сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций с помощью спасательной веревки спустились в колодец, откуда сначала достали девочку и передали ее медикам, а дальше вытащили женщину.
В результате происшествия ребенок получил перелом ноги, его мать не пострадала.
По словам женщины, девочка случайно упала в аварийный колодец, увидев инцидент, она бросилась за ребенком.
https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3858300520923277
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