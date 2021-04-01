“Настоящее тоталитарное шествие”. В России провели акцию против блокировки Twitter с факелами и знаменами “Роскомнадзора”

В Санкт-Петербурге 30 марта задержали четверых участников шествия против блокировки Twitter в России. Об этом сообщает организовавшее акцию движение “Весна”.

Участники акции шли с факелами и флагами с эмблемами “Роскомнадзора”, стилизованными под нацистские.

“Мы провели настоящее тоталитарное шествие: группа в балаклавах и в мантиях несла флаги и факелы. Мы показываем, к чему придет наша страна, если позволить государству цензурировать интернет… Не допустим, чтобы тоталитарные шествия стали настоящими!”, – заявили организаторы.

“Нас задерживало человек 30, половина в штатском. При задержании меня повалили в грязь и ударили по спине. Скорую вызвать отказались”, – написала в Twitter задержанная активистка Александра Кодий.

Нас задерживало человек 30, половина в штатском. При задержании меня повалили в грязь и ударили по спине. Скорую вызвать отказались. Защитника не пускают, какая статья, тоже не знаем.

Задержали из-за того, что проводили акцию-фотосессию. Сейчас в 52 отделе.

— Liberty Tyan * ♥ * (@myautistic) March 30, 2021

В организации сообщили, что за весь день 31 марта полицейские не составили протокол об административном задержании. Днем их отвезли в суд, но он не состоялся, поэтому активистов отвезли обратно в полицию.

“Суд перенесли, потому что приехал мент и сказал, что они не успели за 20 часов составить протокол!”, – сообщил один из активистов.

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter с 10 марта. Регулятор объяснил свое решение необходимостью принудить соцсеть выполнять законодательство РФ. В ведомстве недовольны тем, что в Twitter не удалили более 3 тыс. публикаций с призывами к суициду среди подростков, детской порнографией и информацией об употреблении наркотиков.

После “первичного замедления” работы Twitter перестали открываться или начали работать со сбоями официальные сайты Госдумы, Кремля, правительства России и в том числе самого Роскомнадзора.

Позже ведомство пригрозило заблокировать Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Срок истекает 16 апреля.

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