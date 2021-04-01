 

Тарифы на доставку пенсий “Укрпоштою” с 1 апреля повысились

01.04.2021, 2:00, Новости дня
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Тарифы на доставку пенсий “Укрпоштою” в Украине с 1 апреля увеличатся. Соответствующее решение Кабмин Украины принял 31 марта, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

Глава министерства Владислав Криклий отметил, что “Укрпошта” обслуживает 3,5 млн пенсионеров, которые получают пенсии наличными с доставкой на дом.

“Они проживают в селах, поселках и городах, где нет ни одного отделения банка или даже банкомата. Всего по Украине таких населенных пунктов более 27 тыс., а в целом в них проживает около 13 млн граждан. В условиях карантина “Укрпошта” продолжает обеспечивать украицев своевременной доставкой пенсий, а также лекарств, продуктов питания и других заказов. И в дальнейшем будет это делать. Правительство нашло компромиссное решение, которое позволит это обеспечить”, – сказал он.

Криклий отметил, что тарифы, которые действовали до 31 марта, не покрывают фактических затрат “Укрпошти” на оказание таких услуг.

Тарифы с 1 апреля возросли в городе – с 1,15% до 1,3 % от сумы выплаты, а в селе с 2,3% до 2,65 %.

“Это позволит “Укрпошті” обеспечить своевременную доставку пенсий, а также сохранить рабочие места для 10 тыс. почтальонов”, – сказал он.

Тариф будет действовать до конца 2021 года.

Как пишет LIGA.net, согласно подсчетам “Укрпошти”, средний размер пенсии, которую оператор доставляет в городе, составляет 4046 грн. По прежнему тарифу в 1,15%, стоимость доставки одной пенсии составляла 47 гривень, а согласно новому тарифу в 1,3% она увеличится до 53 грн.

Расходы на доставку полностью ложатся на Пенсионный фонд Украины. “Укрпошті” повышение принесет дополнительный доход от доставки в 265 млн грн, сообщал изданию гендиректор компании Игорь Смелянский.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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