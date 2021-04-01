 

Названы самые странные послания человечества инопланетянам

01.04.2021, 1:56, Новости дня
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Люди уже не раз отправляли в космос послания, якобы обращенные к инопланетянам. На самом деле, при этом никто не задумывался о том, смогут ли гуманоиды понять их смысл?

Например, еще в 1962 году СССР запустил на Венеры радиопередатчик, который азбукой Морзе вещал во Вселенную всего три слова: «Мир, СССР, Ленин». Спустя почти 60 лет, смысл послания надо бы объяснять даже молодым поколениям на Земле.

А Соединенные Штаты на корабле «Аполлон-11» в 1969 году отправили на Луну послание лично от президента Никсона. Та же история, говорят ученые. Теперь возникают вопросы: почему именно от скандально известного Никсона, и кто же он такой, наверняка спросят представители нынешней молодежи. На этом фоне гораздо умнее выглядит послание в виде графического изображения на золотой пластинке, прикрепленной к зонду «Пионер-10». Впрочем, чтобы его понять, также нужно хотя бы окончить среднюю школу на Земле.



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