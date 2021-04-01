Компания Huawei выпустит первый планшет с операционной системой HarmonyOS

Новая китайская операционная система продолжает распространяться на рынке Поднебесной. В компании Huawei заявили, что намерены предустанавливать HarmonyOS на свои планшеты. Ранее данная операционка использовалась только для смартфонов.

HarmonyOS начнут устанавливать на второе поколение планшетов Huawei MatePad Pro. Сейчас описание этих устройств можно увидеть на ресурсах регуляторов, где они фигурируют под названием Wanger. Здесь использованы процессоры Kirin 9000, а диагональ экрана составляет 12,6 дюйма.

Напомним, что операционная система HarmonyOS была разработана как замена для Android, когда против Huawei начали применять жесткие санкции, ограничивающие право компании использовать западные технологии.