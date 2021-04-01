Ученые определили психологический портрет любителей писать злые комментарии

Люди, которые пишут много злых комментариев в Интернете, склонны к психопатии, утверждают ученые. Они проанализировали тексты недоброжелательных комментариев, которые оставляли некоторые активные пользователи сети во время олимпиады 2018 года и обнаружили явные признаки психических расстройств у многих из них.

Разумеется, оставить злой комментарий под материалом, который раздражает по тем или иным причинам, может любой интернет-пользователь, говорят специалисты. Но здесь речь идет о людях, которые готовы оскорблять кого угодно даже без малейшего повода.

Об этом следует помнить авторам материалов, получающих злые комментарии из одних и тех же источников. Возможно, на них просто не стоит обращать внимание.