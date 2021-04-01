Крупный обзор подтвердил рост числа мертворождений в целом ряде стран из-за пандемии



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Негативное влияние пандемии COVID-19 на беременных женщин и новорожденных не ограничивается заболеваемостью и смертностью от самой инфекции. Локдауны и перегруженность систем здравоохранения также вносят свой вклад. Ранее некоторые исследования демонстрировали, что количество мертворождений в таких условиях может увеличиваться. Среди возможных причин ухудшения ситуации ученые называют снижение объема медицинской помощи беременным и то, что беременные стали реже обращаться к врачам.

В новом обзоре ученые проанализировали данные, которые были получены в 40 исследованиях, охвативших 6 миллионов беременностей в 17 странах с января 2020 года по январь 2021 года. Исследования, которые касались исключительно воздействия инфекции SARS-CoV-2, не вошли в этот анализ. Это первая глобальная оценка опосредованного воздействия пандемии на исходы беременности.

Анализ данных 12 исследований показал, что по сравнению с показателями до пандемии частота мертворождения увеличилась на 28%. Исследования материнской смертности, которые включал новый обзор, были проведены в двух странах со средним доходом – Мексике и Индии. В них материнская смертность в 2020 году выросла примерно на треть по сравнению с предыдущим годом.

Три исследования показали, что количество операций по поводу эктопической (внематочной) беременности увеличилось почти в шесть раз. Ученые указывают, что при ранней диагностике это состояние можно вылечить медикаментозно. Увеличение числа хирургических вмешательств, по всей видимости, утверждает о том, что женщины стали позже обращаться за помощью.

Количество преждевременных родов и осложнений при беременности (например, гестационного диабета) во время пандемии не изменилось. Кроме того, в этот период акушеры не стали чаще применять кесарево сечение и стимулирование родов.

В целом, показатели были хуже в странах с низким и средним уровнем доходов по сравнению с богатыми странами.

«Из нашего исследования четко видно, что нарушения, вызванные пандемией, привели к смертям матерей и детей, которые можно было предотвратить, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Мы призываем должностных лиц и руководителей здравоохранения сделать приоритетом безопасную, доступную и равную акушерскую помощь в рамках стратегического ответа на пандемию и после нее», – сказала профессор Асма Халил (Asma Khalil) из Университета святого Георгия в Лондоне.