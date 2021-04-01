Мнение: «ФАБРИКА ВИРУСОВ и МУТАЦИЙ в Юго-Восточной Азии»

Здравствуйте

Снова в мире заговорили о том, откуда взялся коронавирус. Снова в мире заговорили о глобальном потеплении.

С точки зрения Теории Пучков Деструкции Коллайдеров и эти бедствия и многие другие объясняются последствиями соударения встречных потоков частиц в коллайдерах.

В этом тексте карта, на которой видно что Пучки Деструкции из двух Новосибирских, Японского и Китайского коллайдеров пересекаются в одной точке в Юго-Восточной Азии у берегов Малайзии.

Вдумайтесь: ЧЕТЫРЕ прямые пересекаются в одном районе. ЭТО КАК ТРИ БОМБЫ В ОДНУ ВОРОНКУ.

Случайно ли это?

Примерно 90% всех новых вирусов, их форм, модификаций за последние десятилетия появились именно в Юго-Восточной Азии

Это пересечение пучков и есть Фабрика Вирусов и Мутаций в Юго-Восточной Азии.

Предлагается каким образом найти решение данной проблемы.

Показывается аналогия:

ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ – ГОНКА КОЛЛАЙДЕРОВ

ОГРАНИЧЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ И МОЩНОСТИ – ОГРАНИЧЕНИЕ КОЛЛАЙДЕРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И СВЕТИМОСТИ

************ Текст ************

Изначально данный текст был опубликован 20 июня 2020 года в Теме: «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» на Форуме www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=195

В этом тексте разговор про ФАБРИКУ ВИРУСОВ и МУТАЦИЙ в Юго-Восточной Азии.

Примерно 90% всех новых вирусов, их разных форм и модификаций за последние десятилетия появились именно в этом регионе.

На этой карте пересечение линий от трех (точнее даже четырех коллайдеров):

1. Япония, Ибараки (правая линия)

2. Китай, Пекин (средняя линия)

3. и 4. Два коллайдера в России, Новосибирск (левая линия)

ЭТУ КАРТИНКУ ПОНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, НА НЕЙ ОСНОВАНА ВСЯ ЛОГИКА ТЕКСТА:

https://yandex.ru/maps/65/novosibirsk/geo/prospekt_akademika_lavrentyeva/11155531/?clid=2233626&l=sat%2Cskl&ll=127.219390%2C30.058222&rl=83.115166%2C54.849563~-0.000012%2C0.000004~33.212122%2C-48.018738~-33.212111%2C48.018734~33.236500%2C-47.999188~-0.110081%2C33.058823~0.110081%2C-33.078368~0.000000%2C0.000000~23.720037%2C29.323585&sll=83.116522%2C54.849361&source=morda&z=4

При этом не случайным образом эти линии проведены так, чтобы пересечься в одной точке.

Здесь только продлены перпендикуляры к детекторам каждого из коллайдеров.

Коллайдеры уже давно построены и функционируют.

Детекторы четко видны на картах (в соответствии с технологическими планами данных коллайдеров).

Два коллайдера в Новосибирске (между их детекторами, имеющими одинаковую ориентацию, всего несколько метров ) имеют полностью параллельные перпендикуляры к детекторам, изображены поэтому одним единым перпендикулярам. На расстоянии тысяч километров они точно неразделимы по воздействию.

Подтасовка невозможна, можете сами попробовать продлить все эти перпендикуляры на одной карте и увидите, что все они идут в одну точку в Южно-Китайском море в районе Малайзии

Ниже даны три карты Япония, Китай и Новосибирск (крупным планом эти коллайдеры с перпендикулярами к детекторам):

Япония (Ибараки):

https://yandex.ru/maps/?from=tabbar&l=sat%2Cskl&ll=140.075666%2C36.153634&mode=search&rl=140.071767%2C36.154470~0.006634%2C0.006753~-0.006726%2C-0.006775~-0.006569%2C-0.006546~0.006690%2C0.006557&sll=139.991648%2C36.017999&source=serp_navig&sspn=0.123253%2C0.056759&text=36%2C16%20140%2C06&z=16

Китай (Пекин):

https://yandex.ru/maps/10590/beijing/search/Yuquan%20Road%2C%20Shijingshan%20District%2C%20Beijing%2C%20China/?clid=2233626&l=sat%2Cskl&ll=116.244931%2C39.909409&rl=116.241510%2C39.909218~0.000051%2C-0.003598~-0.000051%2C0.003603~0.000068%2C0.002978~-0.000057%2C-0.003005&sll=37.622504%2C55.753215&sspn=1.972046%2C0.630431&z=17

Россия (Новосибирск):

https://yandex.ru/maps/65/novosibirsk/geo/prospekt_akademika_lavrentyeva/11155531/?clid=2233626&l=sat%2Cskl&ll=83.116522%2C54.849361&rl=83.115166%2C54.849563~-0.005305%2C0.003915~0.005293%2C-0.003911~0.005759%2C-0.003959~-0.005748%2C0.003955&sll=83.116522%2C54.849361&source=morda&z=16

Получается что основные направления деструкции от этих коллайдеров пересекаются в одном месте.

Назовем это место ФАБРИКОЙ ВИРУСОВ и МУТАЦИЙ в Юго-Восточной Азии.

Как это научно объяснить?

Проще как всегда на пальцах, на примере.

Наверное представляете, как двумя лазерами выжигают внутри цельного куска стекла узор. Один лазер просто просвечивает насквозь, другой лазер просто просвечивает насквозь, а если два лазера пересекаются то в этом месте стекло плавится, даже если эта точка внутри куска стекла.

Так вот здесь тоже самое. Пучки деструкции из коллайдеров, как эти лазеры.

Но в данном случае даже не два лазера, а три.

Какой эффект. Мощнейший качественный скачок.

Даже когда один из коллайдеров отдыхает (типа перерыв на 2-4 месяца), два других работают. ФАБРИКА ВИРУСОВ и МУТАЦИЙ в Юго-Восточной Азии работает почти безостановочно.

Пересечение трех перпендикуляров на карте, чем то напоминает трехголового Змея Горыныча.

Остается найти Добра Молодца, который этого Змея Горыныча победит , как минимум запретит извергать ему из трех голов пламя светимости коллайдеров.

Почему мутации? Если Вы помните что то из биохимии, то например:

Иногда для того чтобы к огромной молекуле, где есть связь C-O-H, присоединить другую молекулу, где есть связь C-H, и получить связь C-O-С надо долго изощряться. При этом не только на уровне химических реакций (это значит многостадийные синтезы), а еще и на уровне стереохимии, чтобы «инструменты» всех стадий этой реакции смогли подлезть под геометрию огромных биомолекул.

Получается очень часто что задачки такие не решаются.

В случае наличия ФАБРИКИ ВИРУСОВ и МУТАЦИЙ в Юго-Восточной Азии имеем: одна голова Змея Горыныча спит, две работают. Или даже все три работают одновременно. Работающие головы несут поток позитронов в антипространстве. Позитрон аннигилируется с электроном нашего пространства. Предположим, что аннигилируется электроны при водороде в связях C-O-H (одна голова) и C-H (вторая голова).

Получим C-O(радикал) + протон (одна голова) и C (радикал) + протон (вторая голова).

C-O(радикал) реагирует с C (радикал) и получаем в одно действие связь C-O-C, то что невозможно сделать ни в одной лаборатории мира.

Примеров таких реакций может быть огромное множество.

Пересечение потоков с разных сторон дает возможность свободной ориентации огромных биомолекул друг к другу, необходимое для этой реакции.

Не забываем, что все три коллайдера именно электронные. Значит эффекты одинаковые. Значит в точке пересечение как раз и происходит наложение друг на друга этих эффектов.

Вот Вам мутации ДНК, например. В одно действие.

Вспомнился «Тетрис» такая компьютерная игрушка. В этой игре надо постараться чтобы все фигуры уложить ровно в один ряд (перемещая и поворачивая их). Это и есть аналог биохимии. А в некоторых «Тетрисах» есть молоточек, которым можно просто удалить неудобную фигуру. Это и есть аналог аннигиляции при работе коллайдеров.

Анекдот еще вспомнился:

– Понравились Вашему сынишке новогодние подарки?

– Ой… Разбил сыночек все подарки… и машинку, и танк, и елку разбил, и все игрушки на елке…

– И мой подарок разбил?

– Да нет, Ваш молоточек целый.

Что дальше? Точка пересечения в Южно Китайском море. Мутации подвергаются рыбы и морские животные или вирусы и бактерии, которые рыбы и морские животные съедают и заражаются. Эти Рыбы и морские животные плавают, заходят в соседние моря, там их ловят жители стран Юго-Восточной Азии, везут на рынок в качестве продуктов питания или скармливают скоту например или птице, которых уже везут на рынки в качестве продуктов питания. А дальше все это едят.

Вместе с теми самыми мутированными вирусами. Поэтому и большинство эпидемий начинается в районе Юго-Восточной Азии.

Кстати, ничто не мешает такую рыбку или птичку, съевшую рыбку,

отправить на экспорт в другую страну, тогда эпидемия может начаться в другой стране.

Кстати, летучие мыши, на которых спихивают появление коронавируса, вполне могли как раз полакомиться такой рыбкой или креветкой.

Пришло недавно сообщение, что 16.06.2020. Новый китайский коронавирус «нашли на месте, где разделывали рыбу. Китайцы тут же ввели режим военного времени, район блокировали, но контакт с вирусом произошел и глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки очень высок»:

https://www.kp.ru/daily/27143/4236783/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Очень похоже на проявление данной схемы возникновения вируса.

Итого получается, что ФАБРИКА ВИРУСОВ и МУТАЦИЙ в Юго-Восточной Азии создает вирусы с помощью Японского, Китайского и Новосибирского ЭЛЕКТРОННЫХ коллайдеров.

А коллайдеры ЯДЕРНЫЕ (Церн, США и Дубна) создают зоны пониженного иммунитета в близлежащих территориях (близлежащие слабо сказано, поскольку это «близ» может быть 5000 км). А если Гольфстрим «поможет», то и больше.

Покушаешь китайской рыбки, птички или мяса можешь заразиться вирусом.

Покушаешь дальневосточной рыбки… (а вдруг она из малазийских морей приплыла?)

Покушаешь рыбки из Атлантики (Церн плюс Гольфстрим из Америки) иммунитет потеряешь.

Так теперь и черноморскую камбалу и барабульку начали делать несъедобной.

Вот такая картина маслом. Называется «Приплыли».

За Змеем Горынычем много кто стоИт. Между головами происходит соревнование. И на победу той или иной головы поставлены огромные средства и политические амбиции. Но для Добра Молодца есть очень интересный рецепт Победы над Змеем Горынычем. Да и Змей Горыныч цел останется. Надо сделать так, чтобы три коллайдера работали поочереди. Дать квоту 4 месяца в году каждому коллайдеру. Четко распланированный график, по которому головы Змея Горыныча извергают пламя.

Тогда не будет пересечения потоков. Тогда не будет ФАБРИКИ ВИРУСОВ и МУТАЦИЙ в Юго-Восточной Азии.

ЗАПРЕТИТЬ СЛОЖНО. А СОГЛАСОВАТЬ СОВМЕСТНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ МОЖНО. ГОНКА КОЛЛАЙДЕРОВ (КОМУ-ТО ТАК ВАЖНАЯ) ОСТАНЕТСЯ. И МУТАЦИИ НЕ БУДУТ ВОЗНИКАТЬ ПРИ РАБОТЕ КОЛЛАЙДЕРОВ.

Как в мультфильме про Козленка, который умел считать до десяти.

Можно будет сделать новую серию про мамонтенка, который умел считать до трех, пересчитал головы Змею Горынычу и привел его расстроенное сознание в норму. Змей Горыныч перестал есть людей и даже подружился с Добрым Молодцем.

(Очень напоминает историю про Алхимика из Нотр-Дама, нашедшего общий язык с Драконом Гаргулием, который жил в Сене и терроризировал весь Париж)

И еще серию про мамонтенка, который зашел в басню «Лебедь, Рак и Щука» и внес удовольствие для всех персонажей (сначала Лебедь катает Раку и Щуку на парашюте, потом Щука катает Лебедя и Рака на водных лыжах, потом Рак возвращает уставших Щуку и Лебедя, на надувных матрасиках к месту начала этого путешествия).

И серию про «Квартет», куда мамонтенок затесался дирижером и из белиберды разноголосья квартета сделал последовательное сольное попурри на разные темы.

Может появиться новое веяние в «соображать на троих»: наливать три рюмки и пить строго поочереди.

Единственное, наверное, кто сейчас может разрулить в качестве Доброго Молодца данную ситуацию в мире это Путин Владимир Владимирович. К тому же именно его кредо: «Нельзя убивать крысу, загнанную в угол».

И Люди целы. И Змей Горыныч доволен.

А дальнейшее строительство электронных коллайдеров, если и не удастся запретить, то хотя бы обязать ориентировать все детекторы в одну сторону, чтобы не было пересечений их перпендикуляров, пучков деструкции (тогда в этом случае все головы Змея Горыныча смогут работать одновременно и без согласования взаимного графика). Коллайдеры сейчас строятся. Именно сейчас самое время внести соответствующие корректировки в проекты.

Возможно при большом количестве таких сонаправленных коллайдеров возникнет какой-нибудь другой эффект (типа дополнительная раскрутка планеты, увеличение скорости вращения Земли), поэтому конечно правильнее всего если не запретить, то хотя бы ограничить количество и светимость коллайдеров в мире.

Полная аналогия:

Гонка вооружений – Гонка коллайдеров.

Ограничение ядерных зарядов по количеству и мощности – Ограничение коллайдеров по количеству и светимости.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. После публикации этой статьи 20 июня 2020 года пришло понимание того, что именно Японский коллайдер построили так, чтобы он пересекался с пересечениями Новосибирских и Китайского коллайдеров. Ведь Новосибирские построили просто рядом с параллельными друг другу Пучками. Китайский построили просто направив Пучок строго по линии Юг-Север. И как бы его не построили все равно нашлась бы точка пересечения с Пучками из Новосибирских коллайдеров.

А ВОТ ТО ЧТО ЯПОНСКИЙ КОЛЛАЙДЕР ПОСТРОИЛИ ТАК, ЧТО ЕГО ПУЧОК ДЕСТРУКЦИИ НАПРАВЛЕН ТОЧНО В СУЩЕСТВУЮЩУЮ ТОЧКУ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ НОВОСИБИРСКИХ И КИТАЙСКОГО КОЛЛАЙДЕРОВ В ЭТОМ УЖЕ ВИДЕН УМЫСЕЛ. Говорят, что второй снаряд не попадает в ту же воронку, а здесь попал. Думаю, что это не случайно.

P.P.S. В Теме Форума «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=245 (переключение страниц в верхнем правом углу)

Некоторые из этих статей опубликованы в Живом Журнале.

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2020 год

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