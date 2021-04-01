Власти России потратили 2,6 млрд рублей на санатории

…в которых люди проходили карантин перед встречей с президентом.

Управлению делами президента выделили из резервного фонда правительства более 6,4 млрд рублей на меры для борьбы с коронавирусом, подсчитала «Русская служба Би-би-си». Из этой суммы 2,6 млрд рублей потратили на санатории и пансионаты, в которых желающие встретиться с президентом Владимиром Путиным проходили карантин, пишет издание.

По данным «Би-би-си», услуги обсервации заказывали в 12 гостиницах и санаториях Москвы, Подмосковья, Сочи и Ялты. Из графика, опубликованного изданием, следует, что самое крупное финансирование получили московские оздоровительные комплексы «Ватутинки» и «Десна», а также «Дагомыс» и санаторий «Русь» в Сочи. Они, как отмечает «Би-би-си», получили госконтракты на обсервацию и субсидии от Управления делами президента на общую сумму более 2 млрд рублей.

С марта 2020 года эти учреждения перешли на «спецобслуживание», заказать номер в них нельзя. При этом издание пишет, что изначально их закрыли до конца лета, но они до сих пор не открылись.

За время пандемии специальный летный отряд «Россия», транспортный комбинат «Россия», Центральная клиническая больница и Управление делами президента заключили более 25 госконтрактов на резервирование с открытыми датами номеров в гостиницах, отмечает «Би-би-си» со ссылкой на данные сайта госзакупок. Сумма контрактов составила почти 900 млн рублей.

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В Управлении по делам президента сказали журналистам издания, что ведомство «не является организатором карантинных мероприятий», а те ограничения и меры, которые принимались в управлении «производились в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора».

Пресс-секретарь президента пояснил изданию, что «все ведомства несут дополнительные расходы в связи с коронавирусом».

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