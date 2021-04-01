 

Украина пожаловалась на дискомфорт без кредитов от МВФ

01.04.2021, 1:08, Новости дня
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Без кредитов от МВФ Украине «уже некомфортно», сообщил глава минфина страны Сергей Марченко.

Он пояснил, что «так было еще в прошлом году», конец 2020 года оказался «очень сложным», но украинским властям «удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС», пишет LIGA.net.

Министр отметил, что средства от МВФ «предусмотрены бюджетом», причем у Киева «нет возможности получить доходы из другого источника», для Украины «программа МВФ – базовый сценарий». «Инвесторы также спрашивают у нас как у министерства финансов: что у вас с МВФ? Что нам отвечать на это?» – сообщил он.

Глава минфина рассказал, что сейчас есть дискуссии относительно бюджетного баланса на 2022–2023 годы. При этом в МВФ настаивают на снижении дефицита до 3,5% ВВП. Бюджет на 2021 год сформирован с дефицитом 5,5% ВВП, передает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале заявил, что Киев не выполнил ряд требований МВФ для получения очередного транша, однако рассчитывает на получение средств фонда до конца 2021 года. Миссия МВФ в декабре 2020 года начала свою работу по пересмотру программы stand-by – целевого кредита. Несмотря на большие ожидания Минфина и Национального банка Украины, переговоры не были успешными – фонд остался недоволен прогрессом Киева.



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