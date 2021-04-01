Индексация пенсий вступила в силу почти для 4 млн человек

С 1 апреля на 3,4% индексируются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, сообщают информационные агентства.

Индексация коснется 3,9 млн пенсионеров, включая 3,2 млн получателей социальной пенсии. Она высчитывается как соотношение прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 рублей) к минимуму за 2019 год (9002 рубля), передает ТАСС.

Средний размер прибавки составит от 270 до 514 рублей, а средний размер социальной пенсии после увеличения составит 10,2 тыс. рублей. Социальная пенсия детям-инвалидам вырастет в среднем до 15 тыс. рублей, социальная пенсия инвалидам с детства первой группы – до 15,16 тыс., Социальные пенсии получают те, у кого в силу каких-то причин нет нужного трудового стажа для страховой пенсии.

Пенсия участников Великой Отечественной войны, которые получают одновременно и страховую пенсию, и пенсию по государственному обеспечению, вырастет в среднем до 42 тыс. рублей. Пенсия инвалидов по военной травме, также получающих две пенсии, после индексации увеличится в среднем до 32,9 тыс. рублей.

Напомним, проиндексированные выплаты начнут поступать пенсионерам с 3 апреля в соответствии с обычным графиком начисления.