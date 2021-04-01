МИД Украины и Госдеп обсудили Донбасс и Крым

Главы внешнеполитических ведомств Украины и США Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен провели переговоры, обсудив Крым и ситуацию в Донбассе.

Кулеба назвал разговор «содержательным и предметным». Он сообщил о «системном обострении Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму». По словам Киева, американская сторона «пристально следит за действиями России». Блинкен, как сообщили в МИД Украины, «заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать» Киев.

Госдеп сообщил, что Блинкен «выразил обеспокоенность ситуацией в области безопасности на востоке Украины и выразил соболезнования в связи с недавней гибелью четырех украинских солдат». Кроме того, госсекретарь обвинил Россию в агрессии, а также «подчеркнул важность продвижения принципа верховенства права и экономических реформ», передает РИА «Новости».

Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что РФ якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.