Экс-нардеп Диденко назначен советником Авакова
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Бывший нардеп Игорь Диденко назначен советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на общественных началах. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба МВД.
Диденко в должности советника будет координировать:
работу специалистов министерств и ведомств в части реализации государственной программы по уменьшению аварийности и смертности на дорогах Украины на 30% до 2024 года;
создание качественной системы сбора данных о ДТП в Украине по методике европейской системы сбора и обработки данных CADAS;
автоматическую интеграцию данных о состоянии аварийности на дорогах Украины в европейскую статистику ДТП;
помощь местной власти в подготовке и внедрении муниципальных программ по безопасности дорожного движения; внедрение новейших технологий по безопасности дорожного движения для сохранения жизни людей;
внедрение эффективной системы управления безопасностью дорожного движения;
улучшение системы обучения водителей в автошколах, внедрение европейских методов стимулирования безопасного вождения;
внедрение системы анализа трафика на основе существующих комплексов и систем контроля безопасности дорожного движения.
В ведомстве отметили, что Диденко в Верховной Раде VIII созыва возглавлял подкомитет по вопросам безопасности автодорожного движения комитета по вопросам транспорта, а также является национальным координатором Всемирного банка в Украине по вопросам безопасности дорожного движения.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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