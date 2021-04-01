Экс-нардеп Диденко назначен советником Авакова

Бывший нардеп Игорь Диденко назначен советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на общественных началах. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба МВД.

Диденко в должности советника будет координировать:

работу специалистов министерств и ведомств в части реализации государственной программы по уменьшению аварийности и смертности на дорогах Украины на 30% до 2024 года;

создание качественной системы сбора данных о ДТП в Украине по методике европейской системы сбора и обработки данных CADAS;

автоматическую интеграцию данных о состоянии аварийности на дорогах Украины в европейскую статистику ДТП;

помощь местной власти в подготовке и внедрении муниципальных программ по безопасности дорожного движения; внедрение новейших технологий по безопасности дорожного движения для сохранения жизни людей;

внедрение эффективной системы управления безопасностью дорожного движения;

улучшение системы обучения водителей в автошколах, внедрение европейских методов стимулирования безопасного вождения;

внедрение системы анализа трафика на основе существующих комплексов и систем контроля безопасности дорожного движения.

В ведомстве отметили, что Диденко в Верховной Раде VIII созыва возглавлял подкомитет по вопросам безопасности автодорожного движения комитета по вопросам транспорта, а также является национальным координатором Всемирного банка в Украине по вопросам безопасности дорожного движения.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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