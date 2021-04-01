За экс-заместительницу Дубилета внесли 50 млн грн залога

За бывшую заместительницу председателя “ПриватБанка” Людмилу Шмальченко, подозреваемую по делу о растрате, внесли залог. Об этом сообщила “Экономической правде” пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

За Шмальченко внесли залог в размере, определенном постановлением суда – более 50 млн грн. Эту сумму внесло физическое лицо-предприниматель, но кто конкретно – в суде не разглашают.

ВАКС 26 марта назначил Шмальченко меру пресечения в виде 50 млн грн залога. Также ей запретили общаться с с другими подозреваемыми и свидетелями по делу. Бывших топ-менеджеров финучреждения подозревают в растрате в общей сложности $314,9 млн, или 8,2 млрд грн (по тогдашнему курсу Национального банка Украины)

По данным следствия, в декабре 2016 года, накануне национализации, бывшие руководители “ПриватБанка” подделали документы, внеся изменения в электронную систему банка за предыдущие даты, и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица.

23 февраля детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о Дубилете, бывшем замглавы правления “ПриватБанка” Владимире Яценко и бывшей руководительнице департамента финансового менеджмента банка Елене Бычихиной.

ВАКС в ночь на 25 февраля арестовал Яценко до 22 апреля включительно. В тот же день он вышел под залог в 52,2 млн грн, на него возложен ряд обязательств.

15 марта глава Офиса генерального прокурора Украины (ОГП) Ирина Венедиктова подписала три сообщения о подозрении бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” – Дубилету, Шмальченко, а также начальнице департамента поддержки межбанковских операций казначейства “ПриватБанка” Надежде Конопкиной (она тоже уже вышла под залог).

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

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