Во «ВКонтакте» появился сервис подписки на смартфоны

Новый сервис под названием «Владей» появился в российской социальной сети «ВКонтакте». Проект развивают в сотрудничестве с компанией Forward Leasing.

Пользователи соцсети могут получить смартфоны, выпущенные под брендами Apple, Samsung и др. При этом платить за покупку придется частями. Речь идет не об обычной рассрочке, говорят представители VK. Это скорее похоже на лизинг.

Договор предполагают аренду гаджета на определенный период. Для того чтобы оформить его, достаточно воспользоваться специальным приложением. После этого аппарат можно будет получить в фирменном магазине или же с курьером. Оплату следует производить через платежный сервис, также работающий во «ВКонтакте». По словам авторов проекта, конечная цена смартфона почти всегда будет ниже, чем в розничной торговле.