На картах Apple теперь можно увидеть, где расположены камеры для контроля за скоростью

Как сообщает источник, разработчики Apple Maps наконец-то начали публиковать на своих картах места расположения камер для контроля скорости движения автомобилей по дорогам. Правда, новая услуга пока работает еще не во всех странах. Но представители компании обещает в недалеком будущем, что камеры будут показывать везде.

Apple Maps можно запускать также на iPhone или же при помощи сервиса CarPlay. В тех местах, где работают карты видеофиксации нарушений, начинают высвечиваться желтые точки.

В данный момент камеры могут видеть пользователи из США, Нидерландов, Австралии, Швеции и Бельгии. Когда новая функция будет доступной на территории России, пока неизвестно. Но рано или поздно она также дойдет и до отечественного рынка.