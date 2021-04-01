На картах Apple теперь можно увидеть, где расположены камеры для контроля за скоростью

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01.04.2021, 1:02, Новости дня
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Как сообщает источник, разработчики Apple Maps наконец-то начали публиковать на своих картах места расположения камер для контроля скорости движения автомобилей по дорогам. Правда, новая услуга пока работает еще не во всех странах. Но представители компании обещает в недалеком будущем, что камеры будут показывать везде.

Apple Maps можно запускать также на iPhone или же при помощи сервиса CarPlay. В тех местах, где работают карты видеофиксации нарушений, начинают высвечиваться желтые точки.

В данный момент камеры могут видеть пользователи из США, Нидерландов, Австралии, Швеции и Бельгии. Когда новая функция будет доступной на территории России, пока неизвестно. Но рано или поздно она также дойдет и до отечественного рынка.



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