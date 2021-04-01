 

Мнение: Как хохлы вино на ярмарку возили.

01.04.2021, 0:30, Разное
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Стоит сразу дать определение такому понятию, как Хохол.
Это ни в коей мере не национальность, это состояние души отдельных представителей украинского народа.
Сами же украинцы, как и все славяне, вполне нормальные и добропорядочные люди.
Их жизнь протекает в одинаковой для всех нас кутерьме, состоящей из работы, заботой о ближних, детях, стариках и множества рутинных мероприятий.
Поэтому давайте сразу разделим Хохла и украинца по разные стороны.
Соединять их воедино было бы крайне несправедливо.

Можно было бы сейчас поддаться желанию начать в неком красноречии описывать внутренний мир Хохла, пытаться отобразить его внутренний мир, но, этого пожалуй делать не стоит. Лучше всего о состояние его души может рассказать короткое изложение на тему, как два Хохла возили продавать вино на ярмарку…
Итак, собрались они на ярмарку, продать по бочке вина.
Запрягли коней, погрузили вино и прихватили себе из дома съестного, не тратить же на него вырученные деньги на ярмарке.
Выехали в путь ранним утром, чтобы к обеду прибыть на место.
Некоторое время ехали молча, насупясь, каждый думал о своём, в основном о нежелательности нахождения на ярмарке своего попутчика в роли своего конкурента.
Так бы и продолжалась эта поездка в полном молчании, если бы один из них не затеял разговор о качестве вина у своего спутника.
Получив утвердительный ответ он спросил его:
– Не желаешь ли ты мне продать кружку твоего вина за один рубль?
Тот сразу же с энтузиазмом откликнулся на эту просьбу, осознав что торговля начинается успешно.
Проехав некоторое время с заработанным рублём и видя, как поднялось настроение у покупателя продавец также поинтересовался о качестве его вина…, рубль перешел обратно в первоначальный карман.
Рубль неоднократно перескакивал из кармана в карман, торговля шла с большим успехом, содержимое бочек значительно уменьшилось.
По прибытию на ярмарку торговый процесс несколько замедлился из-за не совсем адекватного поведения продавцов, в конце концов бочки были опустошены, рубль потерян.
Домой они возвращались в не совсем хорошем расположении духа, сказывалось действие хмеля, однако было чувство выполненного долга, миссия состоялась, они побывали на ярмарке, товар продан.

Large Visitor Globe

Источник: Достало



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