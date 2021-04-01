«Нету у тебя других методов борьбы»

Алексей Навальный объявил голодовку в колонии.

Политик Алексей Навальный, находящийся во владимирской колонии №2, объявил голодовку. Об этом говорится в его инстаграме.

В своем заявлении на имя начальника колонии Навальный отметил, что он в течение трех недель просит оказать ему медицинскую помощь, разрешить передать ему лекарства и допустить для осмотра врача, однако все его просьбы были проигнорированы. Он напомнил, что у него болит спина и нога, а должного лечения он не получает.

„

«Черт бы с ней, с правой ногой, Александр Александрович! Обошелся бы как-нибудь одной. Но вот двух ног мне лишаться не хочется. Несправедливо это будет: у всех по две, а у меня ни одной»,

— написал он.

Также Навальный пожаловался на психологическое давление в колонии со стороны других осужденных: по его словам, это происходит по поручению начальника колонии. Оппозиционер заявил, что «активистам, готовым продать родную маму за банку сгущенки» приказали «давить» на обычных осужденных, чтобы те перестали убирать вокруг его спального места. «Честно говоря, после трехнедельной пытки лишения меня сна, я ожидал что-то более оригинального, чем насыпать песок вокруг моей кровати», — говорится в заявлении политика.

Напомним, на прошлой неделе политик сообщил об ухудшении здоровья — у него сильно заболела спина и правая нога. Оппозиционер предположил, что это может быть связано с защемлением нерва «от постоянного сидения в автозаках и «пеналах» в скрюченном виде».

За решеткой Навальный оказался после того, как Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Теперь он проведет 2,5 года в колонии №2 города Покрова во Владимирской области.

—