Сотрудника ДПС в Москве уволили за сокрытие покупки дорогой иномарки и дома

Сотрудник ДПС в Москве не смог подтвердить законность получения денежных средств, превышающих официальную зарплату, на покупку дорогого автомобиля и дома и был уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

«Как было установлено, инспектор дорожно-патрульной службы не представил сведения о своих расходах, при этом его доходы значительно превышали официальный доход. Им был приобретен дорогостоящий автомобиль, а также земельный участок с жилым домом на территории Московской области, при этом законность получения денежных средств на покупку указанного имущества он подтвердить не смог», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По результатам проверки инспектор был уволен, материалы проверки переданы в органы прокуратуры для принятия решения по существу.

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