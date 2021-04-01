Захарова обвинила американских IT-гигантов в изнасиловании свободы слова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала блокировку аккаунта арабской версии RT видеохостингом YouTube.

Как отметила Захарова в Facebook, «аудитория информационного ресурса, которая составляет 5,5 млн подписчиков, без объяснения причин оказалась отключена от материалов канала». Официальный представитель МИДа напомнила, что RT «подвергается беспрецедентному давлению» на Западе. Она подчеркнула, что «такими нечистоплотными методами пытаются конкурировать с популярным телеканалом». В связи с этим она предположила, что блокировка стала «очередным актом цензуры со стороны американских платформ».

«Надоело повторять заезженные политкорректные фразы. Поэтому скажу прямо: американские цифровые гиганты изнасиловали свободу слова. Именно так, и никак иначе», – сообщила Захарова, добавив, что для американских элит «это дело привычное». По словам Захаровой, отношения жителей США с американскими монополистами внутри страны – дело самих американцев. «Сначала десятилетиями «не видят» проблемы, а потом начинают проводить глобальные кампании типа #metoo и #BLM», – отметила она.

Однако «в данном случае это не американская юрисдикция». «Что еще должно произойти, чтобы стало понятно: от американского надругательства над правами журналистов и свободой слова мир «не может дышать»?» – сообщила Захарова. По ее мнению, «единственное разумное объяснение подобного насилия и травли – это сделали «внутренние американские террористы».

Позднее она сообщила: «Разблокировали. Только так понимают».

Напомним, это не первый случай притеснения RT со стороны YouTube за последнее время. В декабре Госдума одобрила в первом чтении проект закона об ответных мерах за цензуру против российских СМИ.