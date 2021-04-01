Полиция взяла Познера под охрану в Тбилиси

Тележурналист Владимир Познер под охраной полиции переведен из тбилисского отеля «Винотель» в отель «Румс», однако атаковавшие его радикалы – сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – передислоцировались к этой гостинице и забросали ее яйцами, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Они кричат: «Россия – оккупант» и поют гимн Грузии. За нарушение правил работы в условиях пандемии коронавируса «Винотель» оштрафован на 10 тыс. лари (около 3 тыс. долларов). Начальник патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе пытается успокоить протестующих, которые вступают в столкновения со стражами порядка.

Напомним, МВД Грузии заявило, что Познер, прибывший в Тбилиси, «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.

МВД отметило, что Познер ранее неоднократно посещал Грузию. В ведомстве отметили также, что сопровождающие Познера лица также прибыли в Грузию с соблюдением всех правил.

Представители радикальных молодежных организаций из числа сторонников Саакашвили буквально преследуют в Тбилиси Познера, протестуя против «приезда российского журналиста». Радикалы требуют выдворения Познера.

К месту протестов прибыли и лидеры оппозиции, которые называют Познера «эмиссаром президента РФ Владимира Путина». Оппозиционеры призывают сторонников не подчиняться полиции. По данным грузинских СМИ, Познер собирается отметить в Тбилиси 1 апреля свой 87-й день рождения.