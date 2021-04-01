Отбор на ЧМ-2022. Сборная Украины третий матч подряд сыграла вничью. Теперь – с аутсайдером группы

Национальная сборная Украины по футболу сыграла вничью 1:1 против сборной Казахстана в третьем матче отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Украинцы забили первыми, а пропустили гол после перерыва, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Счет в матче на 20-й минуте игры открыл Роман Яремчук. Форвард бельгийского “Гента” обводящим ударом “положил” мяч в дальний угол ворот сборной Казахстана с передачи Александра Зинченко – 1:0.

Через 10 минут Зинченко вновь ассистировал, Яремчук должен был забивать во второй раз, но пробил рядом со штангой.

На 35-й минуте игры реакцию вратаря команды гостей Стаса Покатилова проверил Руслан Малиновский. Голкипер сборной Казахстана мяч отбил, а Сергей Кривцов в падении ударом головой не попал в ворота.

В начале второго тайма гостей дважды спасал вратарь Покатилов – после ударов Мораеса и Яремчука.

А потом забил Казахстан. На 59-й минуте игры Серикжан Мужиков обводящим ударом отправил мяч в ворота Анатолия Трубина – 1:1.

На 70-й минуте поединка шанс не использовал Александр Зубков. Малиновский разрезной передачей вывел его один на один с Покатиловым, но Зубков вратаря не переиграл.

В добавленное арбитром время шанс отличиться имел еще Артем Довбик, но в этом матче Покатилов голов больше не пропустил.

1:1 – третья ничья кряду сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

В турнирной таблице группы D украинцы идут пока на втором месте, имея в активе три очка в трех сыгранных поединках. Лидирует сборная Франции – в трех матчах семь набранных очков.

Скриншот: fifa.com

В первом поединке группового турнира, который состоялся 24 марта в Париже, сборная Украины сыграла вничью с действующими чемпионами мира французами (1:1).

С таким же счетом закончилась игра сборной Украины в Киеве 28 марта против сборной Финляндии.

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