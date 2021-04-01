Переговоры Путина с Меркель и Макроном, доходы Зеленского и Медведчука, транспорт по пропускам в Киеве. Главное за день

Хроники пандемии

В Украине за сутки умерло максимальное с начала пандемии число пациентов с COVID-19 – 407 человек. Подтвердили 11 226 новых случаев болезни.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях ситуация с COVID-19 стабилизируется и улучшается, Хмельницкая, наоборот, в ближайшие дни может попасть в “красную” зону.

В Киеве, по словам мэра города Виталия Кличко, “медицинская система захлебывается”. Киев вводит более строгие ограничения – с 5 апреля столица закрывает школы и детские сады, а весь общественный транспорт будет работать по специальным пропускам. По данным СМИ, может быть введен полный запрет на передвижение по городу после 22.00, но в КГГА говорят, что пока о комендантском часе речи нет.

В Украине привили в общей сложности почти 231,6 тыс. граждан. В Минздраве заявляют, что Украина в течение апреля и мая получит 4,9 млн доз вакцин по подписанным контрактам и почти 1 млн доз вакцин Pfizer до конца июня бесплатно в рамках программы COVAX.

Война в Украине – переговоры

Поздно вечером 30 марта президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин провели совместную видеоконференцию. Среди прочего, обсудили ситуацию на востоке Украины – от России потребовали взять на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня, а Путин заявил, что киевские власти должны наладить “диалог с Донецком и Луганском” и урегулировать правовые аспекты особого статуса Донбасса.

МИД Украины призвал РФ прекратить перекладывать ответственность на других и начать выполнять обязательства. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель отметила, что лидеры других стран “могут выражать свои позиции по ситуации в той или иной стране”, но никакие решения в отношении Украины без ее участия не могут и не будут приниматься.

Также состоялся второй разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России, и заверил, что США продолжат поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 31 марта прошло на уровне глав делегаций. Согласия о прекращении огня с 1 апреля на нем достигнуть не удалось – российская сторона не поддержала предложение украинской делегации.

Кроме того, “в последний момент” на год продлили миссию ОБСЕ в Украине. Решение приняли единогласно все государства – участники ОБСЕ.

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 3% до 3,8%. Банк ожидает, что восстановление экономики Украины в 2021 году будет умеренным, учитывая неопределенность, связанную с темпами вакцинации населения против COVID-19 и экономической политикой.

Последний день подачи деклараций

31 марта было последним днем подачи электронных деклараций политиков и чиновников за 2020 год (еще неделю они смогут вносить правки в документ).

Семья президента Украины Владимира Зеленского задекларировала 22,7 млн грн доходов. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заработал за год 547 тыс. грн, а наличными хранит 28,5 млн грн и $75 тыс. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заработал более 540 тыс. грн зарплаты на посту главы правительства, единственным источником дохода его жены указана пенсия по инвалидности.

Семья главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, как выяснили журналисты, стала за год вдвое богаче, причем сбережения хранит в российских рублях в белорусском банке.

Кроме того, политики задекларировали собственный храм, чипированного льва, “котика-муркотика и собаку-тапки-погрызяку”, а министр внутренних дел Арсен Аваков не забыл упомянуть коллекцию вин.

Навальный объявил голодовку

Российский оппозиционер Алексей Навальный требует допустить к нему в колонию врача. Он отметил, что в течение последнего месяца он ежедневно просил об оказании медицинской помощи, допуске врача и разрешении передать ему лекарства.

Скандалы по итогам заседания Рады

Заседание парламента, прошедшее 30 марта, на следующий день активно обсуждали. В частности, СМИ обнародовали фото переписки нардепа от “Слуги народа” Анны Колесник. Предположительно, во время доклада главнокомандующего ВСУ о состоянии дел на фронте она написала: “Надо сваливать из этой страны”.

Нардеп от “Слуги народа” Сергей Швец, которого коллеги из “Европейской солидарности” обвинили в том, что он пришел на заседание пьяным, сообщил, что сдал анализы на алкоголь, и пожаловался на “травлю”.

Кроме того, было опубликовано видео событий, предшествовавших этому обвинению: нардепы устроили толкотню в парламенте, угрожали друг другу, а экс-президент Петр Порошенко потребовал “убрать из зала пьяную морду”.

Опубликован лонг-лист Букеровской премии 2021 года

На одну из наиболее престижных наград в англоязычной литературе в 2021 году претендует 13 писателей.

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