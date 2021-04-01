Нардеп Устинова задекларировала “собаку-тапки-погризяку” и “котика-муркотика”

Нардеп от “Голоса” Александра Устинова в электронной декларации за 2020 год указала в качестве ценного движемого имущества кошку и собаку. Документ опубликован 30 марта в Едином реестре деклараций Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Так, в декларации указана “собака-тапки-погризяка” – лабрадор по кличке Коди.

“Друг семьи. Шкодничает, грызет обувь, выгуливает по вечерам, приносит радость и счастье. Досталась в наследство от семьи с Луганской области, которая убегала от необъявленной войны за границу и искала для своих любимцев новую семью. Право на имущество приобретено до подачи первой декларации, поданной в соответствии с законом “О предотвращении коррупции”, – говорится в разделе “описание имущества”.

Кроме того, в декларации указан “котик-муркотик” по кличке Жорик.

“Маленький, волосатый, хрупкий. Мурлычет колыбельные по вечерам, утром поднимает лучше, чем будильник, дерет коробки. Достался в наследство от семьи с Луганщины, которая убегала от необъявленной войны за границу и искала для своих любимцев новую семью”, – написала политик.

Кроме животных Устинова задекларировала 50% права собственности на дом в Виннице и земельный участок, совместную с мужем квартиру в Киеве, квартиру в США, которую арендовал ее муж; свой автомобиль Mazda 3 2014 года, авто мужа Chevrolet Camaro 2014 года, 471,5 тыс. зарплаты в Верховной Раде, 219 тыс. и €1551 в “Универсал банке”, счета на $20 тыс., $3,9 тыс, и $30 тыс. в Stanford Federal Credit Union и другое.

6 февраля 2021 года Устинова писала в Facebook, что ее кот Жорик умер. Он прожил 18 лет.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/4522023241157449

Устинова указывала кота и собаку и в декларации за 2019 год.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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