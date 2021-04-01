В сетях 5G сумели «добывать» электричество

При помощи линзы Ротмана американские ученые из Технологического института Джорджии сумели получить электроэнергию прямо из воздуха. Специалисты данного вуза создали для этих целей специальную антенну, которую, кстати, распечатали на 3D-принтере.

Антенна использует радиоволны, распространяемые мобильными операторами в сетях 5G, поясняют ученые. Инновационная конструкция позволила настолько уменьшить габариты устройства, что оно помещается на ладони.

Ранее ученые уже пытались «добывать» электричество таким же образом. Однако им приходилось использовать очень длинные громоздкие антенны. Нынешняя конструкция позволит, например, заряжать мобильные гаджеты без подключения к электрической сети или использования каких-либо автономных генераторов.