 

Китайская компания начала выпускать модули памяти DDR5 с чипами Micron

01.04.2021, 0:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В КНР начали серийный выпуск модулей памяти DDR5. Производством занялась компания Jiahe. Устройства созданы на основе чипов Micron, сообщают источники.

Известно также, что китайская компания будет поставлять на рынок три варианта модулей с объемом памяти 32, 64, а также 128 Гб. Напомним, что чипы, произведенные в компании Micron, давно зарекомендовали себя с лучшей стороны. Остается надеяться, что конечный продукт будет таким же качественным.

Кстати, сама компания Jiahe входит в тройку лидеров среди китайских производителей комплектующих для электронных устройств. Если все пойдет хорошо, китайский рынок удастся насытить модулями памяти для недорогих смартфонов и других мобильных гаджетов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Правительство Украины продлило на год экономические санкции против России

20.12 / В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

26.06 / МИД разъяснил действие соглашения о визах с Белоруссией

14.09 / НАН Украины прогнозирует до 50 смертей в сутки от COVID-19

17.12 / Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия

14.07 / ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать Бабарико кандидатом в президенты

19.08 / Свидетель объяснил отказ Ефремова извиняться за ДТП

14.07 / Цена поставляемого за рубеж российского газа упала на 37%

15.08 / Сестры Хачатурян в неизвестной ранее переписке жаловались друзьям на отца

23.08 / Экс-офицер спецназа США арестован по обвинению в шпионаже в пользу Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)