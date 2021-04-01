Китайская компания начала выпускать модули памяти DDR5 с чипами Micron

В КНР начали серийный выпуск модулей памяти DDR5. Производством занялась компания Jiahe. Устройства созданы на основе чипов Micron, сообщают источники.

Известно также, что китайская компания будет поставлять на рынок три варианта модулей с объемом памяти 32, 64, а также 128 Гб. Напомним, что чипы, произведенные в компании Micron, давно зарекомендовали себя с лучшей стороны. Остается надеяться, что конечный продукт будет таким же качественным.

Кстати, сама компания Jiahe входит в тройку лидеров среди китайских производителей комплектующих для электронных устройств. Если все пойдет хорошо, китайский рынок удастся насытить модулями памяти для недорогих смартфонов и других мобильных гаджетов.