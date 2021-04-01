Три четверти москвичей дали оценку работе Собянина “средне” или “хорошо”
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Москвичи стали более высоко оценивать работу столичного мэра. Почти три четверти человек дали его деятельности оценку “средне” или “хорошо”.
Работники социологического “Левада-Центра”, признан в РФ иноагентом, провели опрос среди москвичей и попытались выяснить их отношение к мэру города Сергею Собянину. Получив ответы на несколько вопросов, специалисты сопоставили новые с зафиксированными четыре года назад и сравнили их.
Как выяснилось, жители столицы в целом одобряют действия градоначальника и уровень их поддержки вырос как минимум на десять процентов. На сегодняшний день лишь четверть москвичей недовольна работой Сергея Собянина. “Хорошую” оценку его деятельности дали 44% опрошенных, тогда как в 2013 году их число не превышало 33%. “Средне” оценили работу городского головы 32%, а четыре года назад их было 42%. Также несколько снизился процент тех, кто относится к нему негативно. По отношению к 2013 году они уменьшились на 3% и теперь насчитывают 18%.
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