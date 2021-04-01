Три четверти москвичей дали оценку работе Собянина “средне” или “хорошо”

Москвичи стали более высоко оценивать работу столичного мэра. Почти три четверти человек дали его деятельности оценку “средне” или “хорошо”.

Работники социологического “Левада-Центра”, признан в РФ иноагентом, провели опрос среди москвичей и попытались выяснить их отношение к мэру города Сергею Собянину. Получив ответы на несколько вопросов, специалисты сопоставили новые с зафиксированными четыре года назад и сравнили их.

Как выяснилось, жители столицы в целом одобряют действия градоначальника и уровень их поддержки вырос как минимум на десять процентов. На сегодняшний день лишь четверть москвичей недовольна работой Сергея Собянина. “Хорошую” оценку его деятельности дали 44% опрошенных, тогда как в 2013 году их число не превышало 33%. “Средне” оценили работу городского головы 32%, а четыре года назад их было 42%. Также несколько снизился процент тех, кто относится к нему негативно. По отношению к 2013 году они уменьшились на 3% и теперь насчитывают 18%.