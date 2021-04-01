 

Собака Байдена набросилась на человека

01.04.2021, 0:04, Разное
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Во время прогулки по южной лужайке Белого дома овчарка президента США Джозефа Байдена по кличке Мейджор набросилась на человека, передает телеканал “360”. Пострадавшего – им оказался работник службы национальных парков США – осмотрели врачи. Сообщается, что серьезных травм в ходе нападения он не получил. Сообщается, что это не первый раз, когда питомец Байдена кусает людей.



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