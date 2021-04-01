Мнение: О, масла уже нет!

Правительство Мишустина на днях продлило “заморозку цен на сахар и подсолнечное масло”. Мера не то что бессмысленная, но даже какая-то абсурдная. Я уж не говорю о том, что “контроль цен” – это прямой путь в совок, к вожделенным советским дефицитам, очередям и “больше двух в одни руки не давать”. Тут давно понятно, что граждане, внезапно возлюбившие совок, именно об этом и мечтают, и Мишустин таким образом просто хочет их уважить. Ну как в старом советском фильме, где Аркадий Райкин плещет из чайника водичкой на причинное место пожилого соседа в трениках, приговаривая “Вспомни детство золотое”.

Они вспомнят! Но непонятно другое – а почему, если уж “контроль цен”, то выделены именно эти два товара? В стране ведь дорожает всё, налицо ползучая инфляция. Наугад беру заголовки из новостей: “Эксперт назвал четыре причины подорожания мяса птицы”; “В “Руспродсоюзе” объяснили подорожание яиц”; “Картофель и морковь подорожали в рознице более чем на треть” – ну и т.д. Почему из всего дорожающего изобилия, из тысяч наименований выхвачены только масло и сахар, что за избирательность?

Неизвестно. Похоже, это какая-то такая имитация, “сислибы в правительстве сопротивляются”: с одной стороны, теснящие их силовики требуют изобразить “заботу о народе”, а под заботой народ у нас понимает или раздачи денег, или контроль цен; а сислибы уже не так сильны, чтобы просто послать безграмотных силовиков в пешее эротическое – поэтому они наугад выбрали два товара в жертву, чтобы как бы и “проконтролировать”, и отвязаться. То есть сислибов прогнули, но они пытаются отделаться “малой кровью”.

Напрасно, конечно. Пусть уж страна летит в тартарары, пусть будет контроль ВСЕХ цен! Ежу понятно, что после этого очень быстро наступит Венесуэла – то есть переход на “черный рынок” всех товаров, пустые полки и все прочие прелести совка, а выйти из этого состояния обратно будет очень трудно; но если народ хочет – чего сопротивляться, отрубая хвост по частям?

Масло, кстати, уже пропало. Я удивляюсь на себя, теоретика: все ведь понимал – но своим глазам долго не мог поверить, не мог сложить два и два. Не думал, что будет так просто: было масло – и всё, до свидания…

Дело в том, что я в последние годы пристрастился покупать специальное такое “подсолнечное масло для салатов”, нерафинированное, типа “элитное”, в бутылочках по 250-300 грамм. Оно, конечно, в пересчете было дорогущее – но под заправку в салат или в вареную картошечку шло очень хорошо, ммм-мм! Летний вкус!

А тут в очередной раз бутыли кончились, с начала марта искал в “Перекрестке” – нету! Обычные бутыли стоят, маленьких – нет. Я решил, что “наверно, в “Перекресток” перестали закупать, оптимизаторы!” Потом искал в супере “Лента”: тоже куча бутылей с обычным маслом, “моего” – нет. Я опять ничего не заподозрил, решил, что “Лента” слишком плебейский магазин, “они такое хорошее масло не продают”. Давеча ходил в “Биллу”, опять вспомнил про свое любимое масло, нашел стеллажи с подсолнечным маслом, обычного дофига, оливковое в любых упаковках – “моего” подсолнечного и тут нет!

И вот только когда в третьей сети я свое масло не обнаружил – я, наконец, начал что-то подозревать. А потом и догадался – ба! Так оно же просто ИСЧЕЗЛО!! Потому что под их “замороженную цену”, “не выше 110 р. за литр”, не подходит!

Вот как оно всё просто, оказывается. Было масло – и нет. “Вспомни детство золотое”.

Я вспомнил.